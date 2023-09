Radfahrer demonstrieren für Zebrastreifen am „Huntetor“

Von: Holger Rinne

Teilen

Kleine Demo: Mehrmals ging es über die Straße. © Rinne

Einige Radfahrer und Fußgänger demonstrierten am Samstag in Wildeshausen für einen Zebrastreifen am „Huntetor“ in Wildeshausen.

Wildeshausen – Ihrer kürzlich gestellten Forderung, den Zebrastreifen vom Parkplatz des Rewe-Marktes am „Huntetor“ in Wildeshausen bis zur gegenüberliegenden Tankstelle zu verlängern, verliehen etwa 20 Mitglieder der Initiative „Wir für Wildeshausen“ (WIR) am späten Samstagvormittag mit einer Aktion vor Ort Nachdruck.

Sie wurden von ihrem Pendant auf Kreisebene, vertreten durch Anna Müller und Horst Krause, sowie vom Kreisverbandsvorsitzenden des ADFC, Christian Lüdke, unterstützt.

„Das Zusatzschild muss weg“, wies Frank Poppe von WIR auf ein Zeichen hin, das Radfahrern die Benutzung des Gehwegs erlaubt. „Man darf als Radfahrer so auf dem Gehweg nur Schrittgeschwindigkeit fahren und muss hinter den Fußgängern bleiben“, erläuterte Poppe die Bedeutung für Radfahrer. „Die Zusatzschilder könnten auf allen innerörtlichen Straßen in Wildeshausen weg. Kaum jemand kennt die Regelung dahinter“, lautete Poppes Resümee.

Nahezu im Minutentakt passierten Radfahrer die auf dem Gehweg versammelte Gruppe. Keiner von ihnen hielt sich an die Geschwindigkeit. Einer befuhr den Radweg sogar auf der falschen Straßenseite. Poppe wünschte sich, dass die Zweiradnutzer auf die Fahrbahn ausweichen und die Geschwindigkeit dort für alle Verkehrsteilnehmer auf 20 Kilometer reduziert wird. Zudem sollte die Bauhöhe der Verkehrsschilder inmitten der Querungshilfe gesenkt werden. „Wenn jemand dort steht, wird er durch die Schilder komplett verdeckt. Die Autofahrer können ihn nicht sehen“, machte Poppe auf eine weitere Gefahr aufmerksam. Krause von der „Kreis-Initiative Rad“ möchte überdies die Zusatzschilder in allen Ortschaften des Landkreises abgeschafft wissen. Im Anschluss der Aktion radelten die Demonstranten zum gemeinsamen Frühstück.