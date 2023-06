Radfahrer am Kreisel in Wildeshausen angefahren

Polizei im Einsatz. © Privat

Wildeshausen – Die Polizei meldet einige Unfälle im Kreisgebiet. Unter anderem wurde am Dienstag gegen 12 Uhr ein 41-jähriger Fahrradfahrer aus Wildeshausen bei einem Verkehrsunfall verletzt.

Ein 75-Jähriger Autofahrer aus Großenkneten beabsichtige, den Kreisverkehr an der Visbeker Straße mit seinem Ford in Richtung Goldenstedter Straße zu verlassen. Dabei übersah er den Fahrradfahrer auf dem Radweg.

Durch den Zusammenstoß erlitt der Fahrradfahrer leichte Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Gegen den Autofahrer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Unfall wegen tief stehender Sonne

Am Dienstag, 6. Juni, um 8:20 Uhr, befuhr ein 71-Jähriger aus Bremen mit seinem Auto die Horstedter Straße in Groß Ippener in Richtung Harpstedter Straße. An der dortigen Einmündung beabsichtigte er, nach rechts abzubiegen. Dabei wurde er durch die tief stehende Sonne geblendet und übersah einen von links kommenden VW, der von einem 65-Jährigen aus Wildeshausen gefahren wurde.

Durch den Zusammenstoß wurde eine 71-Jährige Beifahrerin im Auto des Bremers leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Die Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Der entstandene Sachschaden wird auf 12.000 Euro geschätzt.

Rollerfahrerin schwer verletzt

Am Dienstag, 6. Juni, um 13:15 Uhr ereignete sich auf der Elmeloher Straße in Ganderkesee ein Verkehrsunfall, bei dem eine 83-jährige Rollerfahrerin schwere Verletzungen erlitt.

Die Frau beabsichtigte, mit ihrem Motorroller von einem Parkplatz auf die Elmeloher Straße zu fahren. Aus bislang unbekannter Ursache querte sie allerdings die Fahrbahn und stieß auf der gegenüberliegenden Straßenseite mit einem Gartenzaun zusammen. Mittels eines Rettungswagens wurde die Frau in ein Krankenhaus gebracht. Am Motorroller und dem Gartenzaun entstanden Schäden von 3.750 Euro.