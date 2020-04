Reh quert die Straße: Kleinbus gegen Baum

Frau verletzt sich nur leicht

+ Nicht mehr fahrbereit: Der Kleinbus musste nach dem Unfall abgeschleppt werden. Foto: nsn/strömer

Pestrup – Für Blechschaden sorgte ein Wildunfall, der sich am Mittwoch um 21.30 Uhr im Bereich Pestrup in der Landgemeinde von Wildeshausen ereignet hat. Laut Polizeibericht befuhr eine 30-jährige Frau aus Steinfeld mit ihrem Kleinbus die Pestruper Straße in Richtung der Stadt Wildeshausen. Dabei querte unvermittelt ein Reh die Fahrbahn. Es kam zum Zusammenstoß, woraufhin der Kleinbus von der Straße abkam und gegen einen Baum prallte.