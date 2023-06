Qualitätssiegel für die Touristinfo im Rathaus

Damit die Besucher auch wiederkommen

+ © bor Freuen sich über die erneute Verleihung des Qualitätssiegels „i-Marke“: Gerold Ratz, Claudia Olberding (Mitte) und Ingrid Werstler vom Verkehrsverein. © bor

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Ove Bornholt schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Die Touristinfo im Rathaus Wildeshausen hat ein Qualitätssiegel erhalten. Vieles wurde für gut befunden, aber es gibt auch Verbesserungsmöglichkeiten.

Wildeshausen – 106 von 120 Punkten: Bei der erneuten Verleihung der „i-Marke“ durch den Deutschen Tourismusverband (DTV) hat der Verkehrsverein Wildeshausen gut abgeschnitten, auch wenn es noch einige Verbesserungsmöglichkeiten gibt. Gespannt ist man auf den für 2025 geplanten Umzug der Touristinfo vom Rathaus in das neue Urgeschichtliche Zentrum (UZW) in der alten Feuerwehr in der Kreisstadt. Damit verbunden sind Chancen, aber auch Risiken.

Abzüge gab es bei der DTV-Bewertung wegen mangelnder Digitalisierung und Nachhaltigkeit – zwei Bereiche, die in den vergangenen Jahren immer wichtiger geworden seien, berichten Gerold Ratz, Vorsitzender des Verkehrsvereins, sowie Claudia Olberding und Ingrid Werstler, die in der Touristinfo arbeiten. Am neuen Standort, so hoffen sie, könnte die Digitalisierung wesentlich besser umgesetzt werden. Zum Beispiel mit einem Touch-Screen, sodass Interessierte auch außerhalb der Öffnungszeiten Infos bekommen. Und Besucher können Souvenirs dort wahrscheinlich auch per EC-Karte bezahlen. Außerdem gibt es dann direkt vor der Tür Parkplätze, auf denen sogar ein Bus halten kann. Die Touristen könnten dann alle noch mal kurz auf die Toilette gehen, bevor sie ins UZW gehen oder an einer Gästeführung teilnehmen.

Umzug ins UZW: Standort weniger zentral

Auf der anderen Seite sei eine Touristinfo direkt in einem historischen Rathaus am Marktplatz eigentlich unschlagbar, findet Olberding. Die Besucher Wildeshausens würden den Standort sofort finden. Nach einem Umzug müsse das UZW und damit die Touristinfo sehr gut ausgeschildert werden.

Letzteres wäre dann wohl auch für die in drei Jahren erneut anstehende Zertifizierung der „i-Marke“ relevant. In diesem Zuge schickt Olberding erst einmal eine Bewerbung und weist die Grundkriterien wie einen barrierefreien Zugang, regelmäßige Fortbildungen sowie Parkplätze in fußläufiger Entfernung nach. Anschließend kommt dann unangekündigt und inkognito ein Prüfer vorbei, der sich als normaler Besucher ausgibt. Wie Olberding und Werstler schildern, lässt er sich zum Beispiel zu einer Ferienwohnung für Touristen mit Hund oder einer Unterkunft für seine ältere und etwas eingeschränkte Mutter beraten.

„Wir werden da auf Herz und Nieren geprüft“, sagt Olberding. Und niemals wisse man, welchen Schwerpunkt es dieses Mal gebe. Aktuell wurden zum Beispiel wie auch vor drei Jahren Punkte abzogen, weil in den Toiletten im Rathaus sowie auf dem Weg zum Gildeplatz kein Reinigungsplan hing. „Das hatten wir der Stadt auch gemeldet, aber es ist nicht umgesetzt worden“, so Olberding.

Neues Stadtlogo noch nicht umgesetzt

Ebenfalls ins Auge nehme der Prüfer die Souvenirs und Prospekte in der Touristinfo. Fast alle davon sind noch mit der „alten“ Dachmarke verziert, die ja dem Stadtsiegel als Logo weichen soll. „Eine Kundin war schon hier und hat sich erst einmal Tassen mit dem alten Logo geholt, weil sie Angst hatte, die gäbe es bald nicht mehr“, sagt Olberding. Dem Wappen als neuem Symbol blickt sie mit gemischten Gefühlen entgegen. Es sei unglücklich, dass dann erst nach und nach die Symbole ausgetauscht werden könnten. So findet sich zum Beispiel auf den Stationsschildern des gerade erst eingeweihten Stadtrundgangs nach wie vor die Dachmarke. Und bei den Prospekten werde diese auch erst nach und nach ersetzt, informiert Olberding. Zurzeit warte der Verkehrsverein aber erst einmal ab, wie genau das neue Logo aussehen werde.

Eingespielt haben sich mittlerweile die neuen Preise auf dem Wohnmobilstellplatz, die binnen Kurzem von fünf auf 15 Euro pro Nacht gestiegen sind. „Das ist dann auch die Schmerzgrenze“, sagt Ratz. Andere Plätze in diesem Kostenbereich hätten eigene Duschen und Toiletten, gibt er zu bedenken.