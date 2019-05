Qual der Wahl für Ausflügler

Grillen in Holzhausen / Spielmannszug und „Dr. Beat“ treten auf

+ Bei der „Gildestube“ wurde im Zelt gefeiert. Fotos: bor

Wildeshausen/Holzhausen - Von Ove Bornholt. Ob in gemütlicher Runde beim Dorfgemeinschaftshaus in Holzhausen, mit dem Spielmannszug sowie der Beat- und Brassband bei der „Brasserie“ am Marktplatz in Wildeshausen oder vor der „Gildestube“ in Zwischenbrücken: Die Vatertagsausflügler hatten an Himmelfahrt die Qual der Wahl.