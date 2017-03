Mit dem Quad Kinderaugen zum Strahlen bringen

Auf geht es zur Tour. Der Verein „Quadkinder“ bietet gerne Fahrten für mehrere Kinder gleichzeitig an.

Wildeshausen - Von Dierk Rohdenburg. Sich den Fahrtwind um die Nase wehen lassen und die unbändige Kraft eines 800-Kubikmeter-Motors unter sich spüren – dieses Erlebnis ist schwer erkrankten oder behinderten Kindern in der Regel nicht gegönnt, weil sie an den Rollstuhl oder das Bett gebunden oder einfach zu schwach sind, „richtige Abenteuer“zu erleben.

Der Verein „Quadkinder“ ermöglicht ihnen diese Erfahrung. Stefan Filla aus Wildeshausen ist einer der Engagierten. Der 46-Jährige Betreuer bei der Diakonie Himmelsthür ist seit rund zehn Jahren begeisterter Quad-Fahrer. Er liebt es, in seiner Freizeit einfach mal von der Straße abzubiegen und dort, wo es erlaubt ist, auf unebenen Wegen weiterzufahren.

„Einfach ein paar Schlaglöcher mitnehmen, Freiheit spüren“, erklärt er die Faszination des Quad-Fahrens. Mittlerweile fährt auch seine Frau Tina bei ihm mit. Und Stiefsohn Lucas hat sich mit 13 Jahren das Geld für ein eigenes Jugend-Gefährt zusammengespart.

Über das Internet erfuhr Filla vor zwei Jahren von den „Quadkindern“. Vor rund fünf Jahren hatte Robert aus dem Emsland bei Ebay angeboten, kostenlose Fahrten für Kinder zu machen. Die Resonanz war erstaunlich groß. Mittlerweile engagieren sich etwa 400 Fahrer für den guten Zweck, der darin besteht, bedürftigen Menschen eine ganz besondere Freude zu bereiten.

Per Facebook Kontakt aufnehmen

„Die Eltern können uns über Facebook anschreiben“, erklärt Filla. „Am liebsten machen wir Ausflüge mit mehreren Kindern gemeinsam.“ Den Eltern entstünden keine Kosten. Auch für Getränke und Verpflegung sorgten die Quadfahrer. „Natürlich fahren wir auch mit Kindern aus bessergestellten Familien“, heißt es auf der Seite der „Quadkinder“. „Jedoch bitten wir hier um eine Spende an eine gemeinnützige Einrichtung.“

Filla ist in den kommenden Wochen wieder viel unterwegs, wenn er dienstfrei hat. Einen festen Termin hat er mit Gleichgesinnten allerdings auch in Wildeshausen. Am 16. September feiert die Diakonie Himmelsthür ihr Sommerfest, und da sollen auch Touren angeboten werden. Mit dabei sind dann wohl auch Side-by-Sides, mit denen Rollstuhlfahrer als Beifahrer mitfahren können.

+ Stefan Filla ohne Helm. Er ist regelmäßig für bedürftige Kinder unterwegs und bittet um Spenden.

„Selbstverständlich fahren wir immer sehr umsichtig und schauen uns die Strecken sehr gut an“, begegnet Filla den Sorgen von Eltern, dass Quad-Fahren nicht ganz ungefährlich ist. „Wir sind schließlich alle keine Anfänger.“

Die Kinder bekommen am Ende der Fahrt eine Urkunde und gespendete Präsente, wie beispielsweise Stickerbücher, Stifte oder Plüschtiere. Die „Quadkinder“ suchen immer nach Spenden. Auch Warnwesten, Helme und dicke Kleidung werden benötigt. Klasse wäre es auch, wenn kostenlos Flyer gedruckt werden könnten. „Wir nehmen keinen Cent“, so Filla. Es sei eine große Belohnung, wenn man den Kindern ein Lächeln ins Gesicht zaubern könnte. Weitere Informationen gibt es im Internet.

www.quadkinder.com