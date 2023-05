Putenschlachterei Geestland soll Integration der Mitarbeiter fördern

Von: Dierk Rohdenburg

SPD, Grüne und Linke fordern die Übernahme sozialer Verantwortung von der Putenschlachterei Geestland in Wildeshausen. Ob es dafür eine Mehrheit gibt, ist fraglich.

Wildeshausen – Die SPD und die Gruppe Grüne/Linke im Wildeshauser Stadtrat sehen Unternehmen, die eine erhebliche Anzahl an Arbeitsmigranten beschäftigen, in der gesellschaftlichen Pflicht, für die Folgen ihrer Beschäftigungspolitik aufzukommen. Sie fordern, diese Betriebe zur Übernahme von sozialer Verantwortung zu verpflichten. Diesen Antrag legen die drei Parteien für die Sitzung des Sozialausschusses am heutigen Donnerstag (18.15 Uhr, Stadthaus) vor und hoffen auf Zustimmung der anderen Parteien.

Große Erwartungen, dass das geschieht, haben Kreszentia Flauger (Linke) und Majken Hjortskov (Grüne) allerdings nicht. Denn bereits in den vergangenen zwei Jahren war die Ausgestaltung des Integrationskonzepts sehr umstritten. Große Teile des 44-seitigen Werkes, das eine Analyse der Situation sowie Ziele und Maßnahmen auflistet, wurden vom Rat der Stadt bislang nur zur Kenntnis genommen. Ein wesentlicher Unterpunkt des Konzepts, der die Themen Beschäftigung und Arbeitsmarkt behandelt, wurde allerdings von einer Mehrheit des Rates (CDU, CDW, FDP, UWG sowie AfD) bislang ausgeklammert, weil damit insbesondere die Praktiken der Firma Geestland in Wildeshausens kritisiert werden.

„Da gibt es eine große Leerstelle im Konzept“, sagt Flauger. „Das darf nicht so bleiben, und wir meinen, dass sich die Politik positionieren muss.“ Mit einem Ergänzungsantrag zum Integrationskonzept wollen SPD, Grüne und Linke erreichen, dass die Verwaltung den Arbeitsmarkt daraufhin analysiert, welche Unternehmen in Wildeshausen einen hohen Migrationsanteil haben. Zudem möchten die Parteien weitere Passagen aufnehmen, die nach Angaben von Flauger in der Steuerungsgruppe zunächst abgestimmt wurden, dann aber doch nicht von allen Parteien die Zustimmung erhielten. Dort wird – ohne den Namen zu nennen – auf das einzige in Wildeshausen ansässige Unternehmen verwiesen, das gezielt Arbeitskräfte aus Bulgarien anwirbt oder angeworben hat. Dieses Unternehmen müsse endlich dazu gebracht werden, Verantwortung für seine angestellten Mitarbeiter zu übernehmen und deren Integration in die Gesellschaft aktiv fördern, heißt es. Es müsse zudem seiner sozialen und gesellschaftlichen Verantwortung nachkommen, in dem es „die unverzichtbaren sozialen und integrativen Angebote und Strukturen in Wildeshausen nachhaltig und verlässlich unterstützt“.

SPD, Grüne und Linke möchten erreichen, dass die Stadt ausdrücklich das Ziel verfolgt, sich klar gegenüber den Unternehmen zu positionieren, die viele Arbeitsmigranten beschäftigen, und von ihnen Unterstützung einfordert. Dies solle durch den Bürgermeister sowie den Stadtrat erfolgen. Weiter heißt es: „Es gilt, eine klare Erwartungshaltung zu formulieren und zu kommunizieren. Dabei reicht es nicht, wenn die Unternehmen ihre soziale Verantwortung mit Geldzahlungen abzugelten versuchen.“

Das wichtigste Ziel sei es, dass prekären Beschäftigungsverhältnissen entgegengewirkt werde und Arbeitsbedingungen so ausgestaltet würden, dass die Mitarbeiter ausreichend Zeit und Energie für die Teilnahme an Sprachkursen und anderen integrativen Angeboten haben. Essenziell sei es auch, dass die Unternehmen ihren Mitarbeitern klare Erwartungen in Bezug auf die soziale Integration in Wildeshausen vermitteln.

Weiter heißt es in dem Textvorschlag für das Konzept: „Die Stadt erwartet, dass die betreffenden Unternehmen die Sprachkompetenz ihrer Arbeitnehmer mit Migrationshintergrund aktiv fördern.“ Denkbar seien Sprachkurse vor oder nach den Schichten. Besser sei es aber, die Arbeitnehmer für die Teilnahme an einem Deutschkurs bezahlt freizustellen.