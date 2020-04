„Hohes Stresspotenzial“: Wenn Corona den Familienfrieden stört

Psychologische Beratungsstelle für Familien

+ Kontakt nur am Telefon und per E-Mail: Die Beratungsstelle am Mühlendamm ist geschlossen.

Wildeshausen - Wie erkläre ich meinem Kind, warum die Kita geschlossen bleibt und was das Coronavirus ist? Mit solchen Fragen sehen sich zurzeit viele Familien konfrontiert, die wegen der Kontaktsperre und geschlossenen Bildungseinrichtungen viel Zeit miteinander verbringen (müssen). Hinzu kommt, dass Eltern oft Sorgen um ihren Arbeitsplatz oder die Haushaltskasse haben und selbst unter Stress stehen. Das alles geht nicht spurlos an den Kindern vorbei. „Es wäre ja auch komisch, wenn man ihnen nichts anmerken würde“, findet Andreas Höhn, Leiter der Psychologischen Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Erwachsene am Mühlendamm in Wildeshausen. Die Einrichtung steht auch und gerade in Coronazeiten mit Rat zur Seite, allerdings nur telefonisch.