Prozess abgebrochen: Angeklagter betrunken

Wildeshausen – Keine Verhandlung ist wie die andere im Amtsgericht Wildeshausen. Ein Protokoll vom Mittwochmorgen:

10 Uhr: Die Richterin ist da, der Staatsanwalt auch, hinzukommen vier Zeugen, zwei davon Minderjährige mit ihren Eltern. Nur einer fehlt, der Angeklagte. Dem 40-jährigen Wildeshauser wird die Bedrohung der Jugendlichen vorgeworfen.

10.10 Uhr: Die Richterin fragt in der Wachtmeisterei des Gerichts nach, aber niemand hat den Mann gesehen.

10.15 Uhr: Nach einer Viertelstunde greift die Richterin zum Telefon und ruft die Polizei. Die Beamten mögen den Mann doch bitte zu Hause aufsuchen.

10.35 Uhr: „Wunderbar“, kommentiert die Vorsitzende eine Info von der Polizei, um kurz darauf enttäuscht „Oh“ zu sagen. Die gute Nachricht: Eine Streife hat den Angeklagten zu Hause angetroffen. Die schlechte: Er soll stark betrunken sein. Die Richterin bittet darum, den Mann vorzuführen. Sie muss einschätzen, ob er verhandlungsfähig ist.

10.45 Uhr: Ein Polizeiwagen fährt auf der Straße Im Hagen zum Amtsgericht.

10.47 Uhr: Schwankenden Schrittes betritt der 40-Jährige das Gericht. Wobei: Genaugenommen führt ihn ein Polizist in den Verhandlungssaal. Eine Kollegin ist auch dabei. „Peace“, ruft der Mann und macht das entsprechende Handzeichen mit seinem Zeige- und Mittelfinger. Er setzt sich auf den für den Angeklagten reservierten Stuhl.

10.48 Uhr: „Ich will nicht mehr“, äußert sich der Wildeshauser, der zugibt, zwei Flaschen Wodka getrunken zu haben. Offenbar möchte er nicht, dass verhandelt wird. Außerdem ist er mit der Richterin unzufrieden. Diese habe ihn schon mal falsch verurteilt, lallt er.

10.50 Uhr: „Wir können nicht verhandeln, weil Sie besoffen sind“, stellt die Juristin fest. Auf ihre Frage informieren die Polizisten sie, dass der Angeklagte, der eine heftige Alkoholfahne hat, nicht in der Lage war, einen Atemalkoholtest durchzuführen.

10.52 Uhr: Die Richterin gibt den Sachverhalt zu Protokoll und ordnet an, dass der Termin verschoben wird. Sie entschuldigt sich bei den Zeugen, die verständnisvoll sind. Anschließend ordnet sie an, dass der Angeklagte am Abend vor dem nächsten Termin von der Polizei abgeholt wird und die Nacht in der Zelle verbringt. „Wir sehen uns in ein paar Wochen wieder. Dann bitte nüchtern“, schickt sie den Wildeshauser nach Hause, den die Beamten aus dem Saal führen. bor