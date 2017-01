50 Prozent mehr Anträge auf Wirtschaftsförderung

Verschlanktes Verfahren stößt auf Interesse

Landkreis - Von Ove Bornholt. Die Unternehmen im Landkreis Oldenburg haben im vergangen Jahr verstärkt Anträge auf Geld von der Wirtschaftsförderung des Landkreises (WLO) gestellt. Konkret geht es um rund 600.000 Euro. Die Zahl der Anträge ist um 50 Prozent gestiegen, heißt es im Jahrespressebericht unter der Überschrift „Zuschüsse für Wirtschaftsförderung sind heiß begehrt“. Für den Geschäftsführer der WLO, Hans-Werner Aschoff, hat das auch mit dem Abbau von Bürokratie zu tun.

+ Hans-Werner Aschoff Wenn Aschoff und seine Kollegen einen der mehr als 150 Anträge, die Unternehmen aus dem Landkreis im Jahr 2016 gestellt haben, auf ihren Schreibtisch bekamen, mussten sie weniger Vorgaben beachten. Hintergrund ist, dass die EU, die zuvor 50 Prozent der Fördersummen refinanziert hatte, keine Rolle mehr spielt. Die Behörden aus Brüssel hatten laut Aschoff erhebliche Auflagen gemacht.

So galt es zum Beispiel, mindestens drei Angebote einzuholen, wenn die WLO etwas fördern wollte. Doch das ist nun kein Thema mehr. „Nach Ansicht des Landkreises und der WLO zeugt die hohe Zahl an neu eingegangen Anträgen davon, dass auch durch das neu erarbeitete verschlankte Antragsverfahren die Möglichkeiten in dem Förderprogramm auf ein sehr hohes Interesse bei der regionalen Wirtschaft stoßen“, heißt es im Jahrespressebericht.

Gefördert werden unter anderem Investitionen zur Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen. Maximal gibt es 5.000 Euro für jeden neu geschaffenen Job. Das war im vergangenen Jahr 60 Mal der Fall. Deutlich öfter gelang es, Stellen zu sichern. Nämlich 274 Mal.

Absatzpotenzial soll erhöht werden

Des Weiteren werden mit dem sogenannten Markterschließungsprogramm (MEP) auch Vorhaben von Unternehmen unterstützt, die geeignet sind, das überregionale Absatzpotenzial zu erhöhen. So fördert die WLO Maßnahmen wie die erstmalige Erstellung und die Erneuerung von Internetseiten, die Teilnahme an Messen Gewerbeschauen außerhalb des Landkreises, Marketingkonzepte und Studien zur Lage am Markt.

Unternehmen, die Anträge auf Förderung stellen wollen, können sich bei der WLO melden und unter Tel. 04431/85354 und 04431/85458 weitere Auskünfte erhalten.

Was die wirtschaftliche Lage und Entwicklung im Landkreis angeht, ist Aschoff vorsichtig mit Prognosen. „Jeder guckt da zurzeit ja in die Glaskugel. Aber man kann nicht sagen, ob alles so gut weiterläuft.“ Dennoch bemerkt er, dass es im Moment wenig Warnzeichen dafür gibt, dass es mit Wachstum nicht weitergeht. Unter anderem setzt der WLO-Geschäftsführer auf den „guten Branchenmix“ im Landkreis.

Für dieses Jahr verweist Aschoff auf ein interessantes Projekt der WLO: So ist bei dem Vorhaben „Daumen hoch für die Ausbildung“ angedacht, dass prominente Personen aus dem Landkreis wie der Landrat, Bürgermeister und Bundestagsabgeordnete für einen Tag ein Praktikum in einem Betrieb machen und anschließend über ihre Erfahrungen berichten. „Es wird immer schwieriger, Leute zu finden, die eine Ausbildung machen möchten“, hat Aschoff beobachtet, weswegen er mit der Aktion Werbung machen möchte.

