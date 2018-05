Wie Wildeshausens Wirtschaft von der EU profitiert

Wildeshausen - Von Ove Bornholt. Ob Maschinenteile aus Bulgarien, Paprika aus den Niederlanden und Spanien oder Kooperationen mit Partnern in Italien, Lettland sowie Polen: Schüler der Berufsbildenden Schulen in Wildeshausen haben für ihre EU-Woche recherchiert, wie Betriebe aus der Kreisstadt mit anderen europäischen Ländern vernetzt sind. Am Freitagvormittag stellten sie ihre Ergebnisse in der Widukind-Halle vor.

Am Eingang „grüßte“ ein Radlader von Atlas Weyhausen die Besucher der Messe. Dass die Firma ihre Teile nicht ausschließlich in der Kreisstadt, sondern auch im Ausland fertigen lässt, hatte Patrick Siemer (17) aus Visbek schon vermutet. Gemeinsam mit seinen Projektpartnern Kerem Öncü (18) aus Rechterfeld und Johannes Schmedes (17) aus Visbek recherchierte er auf der Internetseite von Atlas Weyhausen, wie weit das Netzwerk reicht und war überrascht, „dass der Betrieb in vielen europäischen Ländern vertreten ist“.

In der Widukind-Halle ist der Stand der drei jungen Männer einer von insgesamt 31. Von Landmaschinen Schröder über SSC Wind bis hin zu Agrarfrost und Nordmann haben sich die Schüler mit vielen namhaften Firmen aus der Kreisstadt beschäftigt. Auch kommunale Kooperationen mit Hertford (England) und Evron (Frankreich) wurden berücksichtigt. Viele der jungen Leute haben Praktika in den Firmen gemacht und sich dann für dieses Projekt mit den EU-Beziehungen der Betriebe befasst.

+ Forschten nach, wo das E-Center Wildeshausen seine Waren bezieht: die BBS-Schüler Fabian Piesch, Katharina Krebenstein und Adrian Goles (alle 18, von links). © bor

So wie Fabian Piesch (18) aus Aschenstedt und Adrian Goles (18) aus Dötlingen. Gemeinsam mit Katharina Krebenstein (18) aus Wildeshausen befassten sie sich mit dem E-Center am Westring. Dabei ging es ihnen auch um die Herkunft der Produkte. Die Schüler stellten fest, dass das E-Center über Edeka Mitglied einer europäischen Allianz ist und auf diese Weise vom Binnenmarkt und dem zollfreien Handel profitiert.

„Schön, dass sie so etwas entdecken können“, freute sich Lehrerin Claire Smith, die die Messe organisiert hatte. Anders als während der kulturell ausgerichteten Messe während der Europawoche im vergangenen Jahr konzentrierte sich die BBS nunmehr auf den Wirtschaftsaspekt. „Viele Firmen in Wildeshausen sind mit der EU verbunden“, so Smith, die ihren Schülern mit Rat und Tat zur Seite stand.

Unter diesen waren auch Courtney McVicker und Alena Depke (beide 18 und aus Wildeshausen), die die Firma Hydrotec in Augenschein nahmen, von der sie vorher noch nie gehört hatten. Nun wissen sie, dass die Mitarbeiter Gullydeckel und andere Eisenprodukte für den öffentlichen Raum herstellen und Partner in vielen europäischen Ländern haben – von Dänemark und Belgien bis hin zu Italien und Irland. „Ich bin erstaunt über die Verbindungen, die so eine kleine Firma aus Wildeshausen nach Europa hat“, meinte McVicker. Da war sie am Freitag nicht die Einzige.