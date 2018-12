„When the music‘s over“ – Aufstieg und Ende des „Steins“

Vortrag über frühere Harpstedter Landdiskothek

Werner Straukamp und Victoria Biesterfeld informierten über das „Stein" in Harpstedt.

Wildeshausen - Von Holger Rinne. Der Song „When the music’s over“ der „Doors“ steht sinnbildlich nicht nur für das Ende einer Jugendkulturepoche von den 1970ern bis in die 1980er-Jahre, sondern auch für das Ende der Landdiskothek „Zum Sonnenstein“ in Harpstedt. Die Geschichte des „Steins“ und die allgemeine Historie von Diskotheken im ländlichen Bereich waren Inhalt eines Vortrags, der am Dienstagabend im Rahmen der Reihe „Geschichte im Rathaus“ des Bürger- und Geschichtsvereins Wildeshausen über die Bühne ging.