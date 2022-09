Bürgermeister Jens Kuraschinski: „Projekt UZW nicht zerreden“

Von: Dierk Rohdenburg

Bietet Raum für ein Urgeschichtliches Zentrum und das Büro des Verkehrsvereins: das ehemalige Feuerwehrhaus. © dr

Wildeshausen – Das seit vielen Jahren geplante Urgeschichtliche Zentrum (UZW) in Wildeshausen soll eine zentrale Anlaufstelle für Einheimische und Touristen werden und muss jetzt unbedingt realisiert werden. Diese Feststellung ist Bürgermeister Jens Kuraschinski angesichts der an diesem Mittwoch im Fachausschuss vorliegenden Anträge, das Projekt erneut zu schieben, ganz wichtig.

„Das wird nicht irgendein altbackenes Museum, sondern mit dem Verein Urgeschichtliches Zentrum, dem Verkehrsverein und dem Bürger- und Geschichtsverein eine wichtige Adresse für Touristen und Wildeshauser“, betont Kuraschinski in einer Pressemitteilung der Stadt. Das Projekt gehe jetzt in die entscheidende Phase. „Es gibt eine abgeschlossene Ausbauplanung, einen Ratsbeschluss, den es umzusetzen und nicht zu zerreden gilt“, mahnt der Bürgermeister.

Nach Angaben der Stadt wurde der Trägerverein inzwischen gegründet. Nun müssten die entsprechenden Mittel in den Haushalt eingestellt werden. In der Startphase 2023 rechnet Kämmerer Thomas Eilers mit 27.500 Euro für Personal und erste Konzepte. In der Anlaufphase 2024 veranschlagt er 95.000 Euro und ab 2025, wenn der Betrieb richtig angelaufen ist, 75.000 Euro pro Jahr für Personal-, Geschäfts- und Sachaufwand.

„Mit dem Landkreis Oldenburg haben wir einen starken Partner mit im Boot, der sich in gleicher Höhe wie wir finanziell einbringt“, erklärt Kuraschinski. Für die umfangreiche Sanierung der Feuerwache selbst, die zu zwei Dritteln gefördert wird, müsse die Stadt lediglich einmalig 1,4 Millionen Euro aufbringen.

Auch die Tourist-Information könnte ins ehemalige Feuerwehrhaus ziehen

Die derzeit diskutierte 20-Jahre-Bindung, die die Stadt mit dem UZW eingeht, wenn die Städtebauförderrichtlinie des Landes neu gefasst wird, hält der Bürgermeister für keine lange Zeit, wenn man ein solches Informationszentrum baut. Wenn es doch nicht laufe und viel weniger als die jährlich veranschlagten 15.000 Besucher kämen, müsse man eben mit dem Fördergeber reden und nach Alternativen suchen.

Soll ins neue UZW umziehen: der Verkehrsverein im historischen Rathaus. © Privat

Michael Müller, Leiter des Stadtmarketings, verweist darauf, dass die Sanierung des Gebäudes eine große Chance für die Stadt bedeutet. Unter anderem müsse der Verkehrsverein aus den engen und sanierungsbedürftigen Räumen im historischen Rathaus aus- und könne ins UZW einziehen.

Keine gute Idee ist es laut der Stadtverwaltung, auf das Museum zu verzichten und mit dem gesparten Geld das marode Freibad zu sanieren. „Diese Sanierung wurde 2020 mit 7,5 Millionen Euro veranschlagt. 2,4 Millionen Euro würden davon gefördert. Bleiben fünf Millionen Euro plus der inzwischen stark gestiegenen Baukosten. Dies zu finanzieren, ist momentan leider absolut unrealistisch“, erläutert Fachbereichsleiter Hans Ufferfilge. Mit den 1,4 Millionen Euro, die die Stadt eigentlich in den Bau des UZW stecken wolle, komme man da nicht weit, weil nicht einfach Teilbereiche des Bades erneuert werden können.

Großes Geschenk für Wildeshausen

„Wir hatten das große Glück, mit insgesamt neun Millionen Euro aus der Städtebauförderung ,Zukunft Stadtgrün/Lebendige Zentren’ bedacht zu werden“, sagt Kuraschinski. Das Konzept umfasse nicht nur das UZW, sondern auch andere Bereiche der Innenstadt und sei mit der Erneuerung der Melkerbrücke schon längst gestartet. „Viele Innenstädte bluten nicht zuletzt wegen des Online-Handels aus, aber Wildeshausen hat dem etwas entgegenzusetzen. Das ist nicht selbstverständlich“, betont der Bürgermeister. Die Innenstadt mit dem Stadtwall und dem historisch geprägten Stadtbild sowie die zahlreichen Megalithgräber im Umfeld seien einzigartig, sodass die Stadt ihr Profil in diese Richtung ausbauen könne und ein Alleinstellungsmerkmal gewinne. „Wenn wir dieses Geschenk, das wir schon bekommen haben, jetzt nicht endlich auspacken, sondern zurückgeben, haben wir am Ende möglicherweise gar nichts, kein UZW, keine lebendige Innenstadt und auch kein saniertes Freibad“, mahnt Kuraschinski.