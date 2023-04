Verkaufsoffener Sonntag und Unterhaltung am 30. April: Wohlfühlfest mit buntem Programm

Von: Dierk Rohdenburg

Fleißig getrommelt wurde vor einem Jahr beim Wohlfühltag in Wildeshausen. Archivfoto: dr © -

Wildeshausen – Auf den Plakaten kündigt es die Stadt Wildeshausen bereits seit wenigen Tagen an: Am 30. April ist in der Innenstadt das Wohlfühlfest „Spargel – Gesundheit – Wellness“ mit verkaufsoffenem Sonntag geplant.

Von 13 bis 18 Uhr soll im Zuge des Innenstadtfestes wieder einiges geboten werden. Wie in den Vorjahren präsentieren sich auf der Hunte- und der Westerstraße sowie dem Marktplatz Gesundheits- und Therapieeinrichtungen, Beratungsunternehmen und Sportvereine mit Aktionsständen sowie Vorführungen.

Die Attraktionen für Kinder finden sich auf und in der Nähe des Marktplatzes. Laut Ankündigung des Stadtmarketings hält die „Musische Schule PiPaPohl“ dort ein kreatives Frühjahrsbastelangebot bereit. Passend zum Veranstaltungstag werden bunte Bilder mit Spargelstangen bedruckt. Darüber hinaus bietet die „Soldarische Landwirtschaft Wildes Gemüse“ ein Spielangebot aus Großmutters Zeiten für Jung und Alt an.

Spargel steht im Mittelpunkt

Neben den geöffneten Geschäften gibt es eine große kulinarische Auswahl passend zum Start der Spargelsaison. Es sind aber auch andere abwechslungsreiche Angebote der einheimischen und auswärtigen Gastronomie vorhanden, heißt es vom Wildeshauser Stadtmarketing.

Auf dem Marktplatz sind am Nachmittag zahlreiche Vorführungen von verschiedenen Einrichtungen und Vereinen aus Wildeshausen geplant. Die Bauchtanzgruppe der Volkshochschule tritt dort ab 14.15 Uhr mit einer Tanzperformance auf. Darüber hinaus gibt es ab 15.15 Uhr eine Aikido-Vorführung mit Stock und Schwert der Gruppe Aikido-Dojo-Wildeshausen. Musikalisch soll die mobile Band „Walking Hats“ für Stimmung sorgen. Sie zieht ab 13.30 Uhr stündlich bis 16.30 Uhr für jeweils 30 Minuten passend zum Veranstaltungsthema im Köche-Outfit durch die Innenstadt.