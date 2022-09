Professionelle Hilfe im Landkreis Oldenburg für Frauen, die wieder arbeiten wollen

+ © dr Stellten das Programm vor: Julia Bäcker und Claudia Körner von der KOS sowie Gleichstellungsbeauftragte Britta Hauth (v.l.). © dr

Wildeshausen – Frauen werden im Arbeitsleben in der Regel deutlich mehr Steine in den Weg gelegt als Männern. Das zeigt sich, wenn sie aus der Elternzeit zurückkehren oder alleinerziehend sind, wenn sie sich im Beruf verändern oder gar selbstständig machen sowie sich im Alter etwas zur Rente dazuverdienen wollen.

Diese Erkenntnis gewinnen Claudia Körner, Leiterin der Koordinierungsstelle Frauen und Wirtschaft (KOS), und Kreisgleichstellungsbeauftragte Britta Hauth fast täglich. „Wir müssen Frauen da abholen, wo sie gerade stehen“, betonen sie und freuen sich deshalb, erneut ein vielfältiges Programm an Vorträgen, Themenberatungen, Netzwerkangeboten und Seminaren für Berufsrückkehrerinnen sowie Elternzeitnehmende in Oldenburg, im Landkreis Oldenburg, in Delmenhorst sowie in der Gemeinde Stuhr vorstellen zu können.

Schwerpunkt der Seminare im aktuellen Herbstsemester sind Themen rund um den Wiedereinstieg ins Berufsleben, beispielsweise, nach Arbeitslosigkeit oder einer Zeit der Kindererziehung oder Pflege von Angehörigen. Angefangen von der Orientierung am Arbeitsmarkt sowie dem Prozess der Ziel- und Entscheidungsfindung bis zum Kommunikationstraining, über professionelles Auftreten sowie Bewerbungstraining bis zur Vorbereitung von Vorstellungsgesprächen können Frauen sich Rat bei der KOS und bei den entsprechenden Expertinnensowie Dozentinnen einholen.

Das Programm gibt auch Auskunft zu den verschiedenen Themensprechtagen. Es liegt in vielen öffentlichen Gebäuden, in Kitas und Arztpraxen sowie bei den Volkshochschulen aus und ist auch über die Internetseite der KOS unter www.frauen-und-wirtschaft.de als Blätterkatalog einsehbar sowie zum Download bereit. „Wir sind in den vergangenen Monaten deutlich digitaler geworden“, betonten Körner und Projektmitarbeiterin Julia Bäcker. Schon bald sei es auch möglich, sich online für die Angebote anzumelden.

Auch Frauen im Rentenalter lassen sich beraten

Während die KOS in den vergangenen 24 Jahren immer Ansprechpartner für Frauen war, die sich auf dem Arbeitsmarkt neu orientieren wollten, kümmert sie sich aktuell auch um die Beratung von Geflüchteten. „Zudem zeigt sich, dass zunehmend Frauen im Alter nach Möglichkeiten suchen, weiter Geld zu verdienen“, erläutert Körner. Das habe oftmals etwas damit zu tun, dass die Rente nicht reiche.

Als sehr erfolgreiches Format, so Bäcker, habe sich „Coffee Break“ entwickelt, ein gemeinsames Frühstück, bei dem die Teilnehmerinnen mit Expertinnen in Kontakt kommen, diskutieren und gemeinsam netzwerken können.