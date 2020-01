Professionell und viel beschäftigt

Freiwillige Feuerwehr Wildeshausen rückt im vergangenen Jahr zu 120 Einsätzen aus

+ Entspanntes Gruppenbild mit dem Bürgermeister: Lutz Ertelt, Werner Schunk, Simon Schmidt (hinten, von links), Bürgermeister Jens Kuraschinski, Henrik Bock und Katharina Schmidt (vorne, von links). Foto: Engels

Wildeshausen - Von Holger Rinne. Eine beeindruckende Bilanz hat die Ortsfeuerwehr Wildeshausen während ihrer Jahreshauptversammlung am Samstag im Feuerwehrhaus an der Krandelstraße präsentiert: 120 Mal rückten die Einsatzkräfte aus, mehr als 3 400 Stunden lang waren sie dabei tätig. Doch bevor Ortsbrandmeister Lutz Ertelt seinen Bericht vortrug, hatte Wildeshausens Bürgermeister Jens Kuraschinski das Wort. Er dankte den Brandschützern im Namen von Rat und Verwaltung für die geleisteten Einsätze. Besonders hob er die beiden Großlagen zum Jahresende hervor. „Der Wohnhausbrand am ersten Weihnachtstag hat gezeigt, welchen Belastungen die freiwilligen Einsatzkräfte ausgesetzt sind. Keinem von euch war anzumerken, dass ihr aus den Familien zum Einsatz gerufen wurdet. Alles lief äußerst reibungslos und professionell ab“, würdigte der Verwaltungschef, der damals selbst vor Ort war, den Ablauf. Einige Tage später wurden die Wildeshauser, gemeinsam mit den Nachbarwehren aus Großenkneten und Ahlhorn, in der Silvesternacht bei einer durch dichten Nebel verursachten Massenkarambolage auf der A 1 extrem gefordert.