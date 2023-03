Privatschule Gut Spascher Sand: Oberstufe im Blick und Vergabe von zehn Stipendien

Von: Dierk Rohdenburg

Sieht die Schule in Spasche auf einem guten Weg in Richtung Oberstufe: Christiane Meyerjürgens. © dr

Wildeshausen – Nächster Anlauf bei der Privatschule Gut Spascher Sand: In diesem Sommer startet dort der siebte Jahrgang, der nach derzeitigem Stand der Planungen im Jahr 2029 das Abitur in der Schule ablegen wird.

Die Einrichtung hatte die Oberstufe vor wenigen Jahren ausgesetzt, weil es große Probleme mit der Ausgestaltung gab. Jetzt aber befindet sich die Schule nach Auskunft von Leiterin Christiane Meyerjürgens schon seit Jahren in einem engen Abstimmungsprozess mit dem Amt für Schule und Bildung (frühere Landesschulbehörde), um ein erfolgreiches gesellschaftswissenschaftliches Profil aufzubauen.

„Wir werden für die Oberstufe Netzwerke mit anderen Schulen knüpfen“, kündigt Meyerjürgens an. Ein wesentliches Element der Ausbildung sollen auch Auslandserfahrungen für die Schüler bilden. Der Abiturjahrgang ist einzügig geplant und wird sich deutlich von dem Angebot an allgemeinbildenden staatlichen Schulen abheben.

Stipendien für leistungsbereite Schüler

Da die Privatschule mit einem durchschnittlichen Kostenbeitrag von 800 Euro monatlich pro Schüler bei Weitem nicht für alle finanzierbar ist, plant die Einrichtung ab dem kommenden Schuljahr die Vergabe von insgesamt zehn Stipendien an besonders leistungsstarke und engagierte Schüler aus der Region. Das Stipendium ist unabhängig von der Klassenstufe und kann bereits für Grundschüler vergeben werden. „Wir freuen uns auf Bewerbungen. Die jungen Menschen müssen dann kein Schulgeld bezahlen“, sagt Meyerjürgens.

Die Privatschule kennt im Übrigen viele Probleme nicht, mit denen die staatlichen Schulen kämpfen. „Wir haben eine hervorragende Lehrerversorgung“, stellt Meyerjürgens heraus. Es meldeten sich viele Bewerber bei ihr, die mit den Zuständen in staatlichen Schulen unzufrieden seien, weil dort oftmals nur noch die Mängel verwaltet würden. Einhergehend mit der guten Lehrerversorgung gebe es in Spasche somit auch extrem selten Unterrichtsausfall. „Wir schicken kein Kind eher nach Hause“, so Meyerjürgens. „Wir fangen das im System auf und bieten Unterricht.“ Damit hätten die Eltern eine Planungssicherheit, die sie anderswo nicht bekommen.

Derzeit rund 150 Schüler in der Privatschule

An der Ganztagsschule unterrichten derzeit 20 Lehrkräfte und drei pädagogische Mitarbeiterinnen die rund 150 Schüler, die von der Grundschule bis zur zehnten Klasse durchgängig betreut werden. Die Schule richtet sich gleichermaßen an „normale“ oder leistungsstarke Schüler wie auch an Jungen und Mädchen mit Inklusionsbedarf. „Kein Kind ist hier nur eine Nummer“, betont Meyerjürgens. „Kinder sind unsere Zukunft.“ Deshalb biete die Schule den Kindern auch ein Konzept an, bei der die Natur eingebunden werde und nicht nur die Lautstarken Berücksichtigung finden. „Wir sehen auch die Stillen“, bekräftigt die Schulleiterin das Konzept auf Spasche.