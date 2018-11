Preiswürdiges Projekt bringt Haupt- und Realschülern die Praxis näher

Gesundheits- und Sozialministerin ehrt Wildeshauser

+ © Ministerium Laudator Dr. Jörg Berling von der Kassenärztlichen Vereinigung (l.) mit den Gewinner aus Wildeshausen und Gesundheitsministerin Carola Reimann. (4.v.l). © Ministerium

Wildeshausen - Das Kooperationsprojekt der Berufsbildenden Schulen (BBS) mit der Hauptschule und der Realschule in Wildeshausen ist von Niedersachsens Gesundheits- und Sozialministerin Carola Reimann am Dienstag mit dem Gesundheitspreis für innovative Projekte in Niedersachsen ausgezeichnet worden. Der Gesamtpreis beträgt 15 000 Euro und wurde auf drei Gewinner aufgeteilt, die je 5 000 Euro bekamen. Weitere Gewinner sind der „Mädchen*KLUB – Bauchgefühle durch soziale Medien“ aus Oldenburg sowie das Projekt „HaT – Hausarzt mit Telemedizin“ des Gesundheitsdienstes für Landkreis und Stadt Osnabrück.