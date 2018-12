Präventionsrat wirbt mit Getränkeuntersetzern

Gremium besteht seit 20 Jahren und sucht weitere engagierte Mitarbeiter

+ Imke Schmidt, Jens Kuraschinski, Michaela Kurwinkel, Martin Klinger und Majken Hjortskov (v.l.) zeigen die Getränkeuntersetzer, die es ab jetzt in den Wildeshauser Lokalen geben soll. - Foto: dr

Wildeshausen - Der Präventionsrat der Stadt Wildeshausen ist seit 20 Jahren in vielfältiger Weise aktiv. Sei es mit Verkehrssicherheitsaktionen, Sponsorenläufen oder in der Drogenvorbeugung. Zum Abschluss des Jubiläumsjahres treten die vier Arbeitskreise des 50-köpfigen Gremiums nun mit einer besonderen Aktion an ungewöhnlichen Orten an die Öffentlichkeit. In den kommenden Tagen verteilt die Gruppe 8 000 Getränkeuntersetzer an Lokale und Institutionen, die öffentliche Veranstaltungen ausrichten. „Auf diesem Weg wollen wir andere Zielgruppen ansprechen“, sagte Imke Schmidt, Geschäftsführerin des Präventionsrates, bei der Vorstellung der Aktion.