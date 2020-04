Pony im Sprinter auf der Autobahn transportiert - Polizei hält 22-Jährige an

Wildeshausen – Da staunte der Fahrer eines Sattelzuges am Donnerstag gegen 17 Uhr nicht schlecht: Der Mann war mit seinem Gespann auf der Autobahn 1 in Richtung Osnabrück unterwegs, als er zwischen der Anschlussstelle Wildeshausen-West und dem Ahlhorner Dreieck auf einen Transporter der Sprinterklasse aufschloss, aus dem ihn ein Pony anguckte.

Auch die Beamten der Autobahnpolizei Ahlhorn, die daraufhin verständigt wurden, dachten zunächst an einen nachträglichen Aprilscherz. Tatsächlich konnten sie in Höhe des Autobahndreiecks Ahlhorn den Transporter einholen und wurden dabei selber von einem Pony angeschaut.

Sie hielten das Fahrzeug an und kontrollierten es auf einem Rasthof an der Anschlussstelle Cloppenburg. Die junge Fahrerin, eine 22-Jährige aus dem Kreis Düren, war sich laut Polizeibericht der Gefährlichkeit ihrer Vorgehensweise nicht bewusst. Im Fall einer Notbremsung wäre das 250 Kilogrammschwere Tier quer durch den Transporter geflogen, bis im besten Fall das Halfter, an dem das Pony angebunden war, den Flug beendet hätte. Danach hätte die Frau nicht mehr viel Freude am gerade erst erworbenen Pony namens „Moonlight“ gehabt.

Nach Kontrolle im Konvoi weitergefahren

Nach Rücksprache mit dem zuständigen Veterinäramt Cloppenburg wurde auf die Einleitung eines Verfahrens wegen des Verstoßes gegen die Tierschutztransport-Verordnung verzichtet, so die Polizei. Gegen die junge und einsichtige Frau wurde trotzdem ein Verfahren wegen Verstoßes gegen Vorschriften der Straßenverkehrsordnung geschrieben. Im Anschluss verständigte die 22-Jährige eine Freundin und bat sie, mit einem geeigneten Pferdeanhänger zum Kontrollort zu kommen. Die Weiterfahrt erfolgte dann am Abend im Konvoi.