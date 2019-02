Poller an der Hunte

SPD will Durchfahrt auf Weg verbieten

+ Durchfahrt verboten, fordert die SPD für diesen Weg am Hunteufer in Wildeshausen. Foto: SPD

Wildeshausen - Die SPD-Fraktion beantragt, die Straße „Am Hunteufer“ in Wildeshausen schnellstmöglich als verkehrsberuhigten Bereich zu beschildern sowie die Durchfahrt zwischen Im Hagen und Huntetor zu verbieten. Die Fahrbahn, die auch entlang des Wohnparks an der Hunte führt, werde gerne als Abkürzung benutzt, schreiben die Genossen. „Auf dem schmalen Weg am Hunte-Umflutgraben gibt es zwar keine Geschwindigkeitsbeschränkung, dafür jedoch durch die Fahrzeugnutzung regelmäßig tiefe Löcher, die vor allem den älteren Anwohnern das Gehen und Befahren sehr erschweren“, heißt es weiter. Durch einen Poller am Ende der gepflasterten Straße in Richtung Huntetor könne der Durchgangsverkehr verhindert und damit die Sicherheit der Nutzer verbessert werden.