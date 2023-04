Polizeioberrat Nils Wiebusch übernimmt das Polizeikomissariat Wildeshausen

Gerke Stüven-Knak verabschiedet

+ © bor Amtseinführung: Polizeipräsident Johann Kühme (3. von links) begrüßt Nils Wiebusch (3. von rechts). Der neue Leiter des Kommissariats in Wildeshausen folgt auf Gerke Stüven-Knak (2. von rechts). Interimsweise hatte Kai-Uwe Pfänder (2. von links) den Job ein paar Monate übernommen. Landrat Christian Pundt (l.) und Wilfried Grieme (r.), Chef der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch gratulierten dem neuen Leiter. © bor

Abschied und Neubeginn: Polizeioberrat Nils Wiebusch folgt auf Gerke Stüven-Knak als Leiter des Kommissariats in Wildeshausen.

Wildeshausen – Polizeioberrat Nils Wiebusch ist neuer Leiter des Polizeikomissariats (PK) Wildeshausen. Der gebürtige Cuxhavener folgt auf Gerke Stüven-Knak, die vor ein paar Monaten in den Stab der Polizeidirektion Oldenburg gewechselt ist. Der 40-Jährige trat seinen Dienst offiziell am 1. April an und hatte am Montag seinen ersten Tag inklusive Begrüßung im Kreishaus in Wildeshausen. „Das PK fühlt sich jetzt schon an wie zu Hause“, freute sich Wiebusch, dem die Karriere als Polizeibeamter nicht in die Wiege gelegt worden war.

„Als Sohn eines Bauunternehmers bin ich zwischen Mörtel und Ziegelsteinen aufgewachsen“, blickte er auf seine Kindheit als „Stader Jung mit Hamburger Einschlag“, wie er sich selbst beschrieb, zurück. 2001 trat Wiebusch in den Polizeidienst ein, studierte ab 2012 an der Führungsakademie und trat 2014 eine Stelle als „Leiter Einsatz“ in Cuxhaven an. Drei Jahre später folgte der Wechsel nach Oldenburg, wo der 40-Jährige bis jetzt im Behördenstab der Polizeidirektion für die Weiterentwicklung der Strategie und die Öffentlichkeitsarbeit zuständig war.

Am Montag den Spind eingeräumt

Mittlerweile lebt Wiebusch in der Gemeinde Wardenburg und kehrt nun in den operativen Dienst zurück. Am Montag räumte er seinen Spind in „einer der modernsten Dienststellen des Landes“, so Polizeipräsident Johann Kühme, ein. Jetzt trägt der Polizeioberrat „die Verantwortung für die Region, in der ich lebe“. Er freue sich auf vielfältige Aufgaben. Trotz aller fachlichen Qualifikation gibt es aber noch einige blinde Flecken wie den Fasching in Ganderkesee. „Davon habe ich keine Ahnung, bin aber bereit, meine kulturellen Defizite aufzuarbeiten“, sicherte der neue PK-Leiter mit einem Lächeln zu. Und auch mit dem Gildefest kann er noch nicht allzu viel anfangen. Gildebruder sei er noch nicht, wie er am Rande des Termins zugab.

Nicht nur in Sachen Gilde hat Wiebuschs Vorgängerin Spuren hinterlassen, schließlich wurde sie noch nach ihrem Abschied von der Wachkompanie auf Speis und Trank beim kommenden Gildefest eingeladen. Auch die Bürgermeister im Landkreis und Landrat Christian Pundt bedankten sich ausführlich für die gute Zusammenarbeit. Die Einführung des neuen PK-Leiters ins Amt ging einher mit der Verabschiedung von Polizeioberrätin Stüven-Knak. Sie hatte viereinhalb Jahre das Team an der Herrlichkeit beziehungsweise an der Daimlerstraße geleitet. In diese Zeit fielen der Umzug und die Einrichtung eines Innenstadtbüros genauso wie Corona-Proteste.

Tag der offenen Tür im Kommissariat

Stüven-Knak betonte, sie habe die Mitarbeiter ins Zentrum ihrer Arbeit gestellt – damit die Beamten gerne zum Dienst kommen. Sie lobte die engagierten Kollegen, die sich im Sommer selbst der Öffentlichkeit vorstellen werden. Für Sonntag, 27. August, ist ein Tag der offenen Tür im PK an der Daimlerstraße geplant. „Den Einblick hinter die Kulissen sind wir wegen Corona bis jetzt schuldig geblieben“, sagte Stüven-Knak, die dann auch wieder in der Kreisstadt sein wird. „Pass mir schön aufs PK Wildeshausen auf!“, verabschiedete sie sich mit etwas Wehmut in Richtung Wiebusch. Der sicherte den Kollegen schon einmal „150 Prozent Rückendeckung“ im Fall von Gewalt und Respektlosigkeit gegen Beamte zu.