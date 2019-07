Polizei zieht erst 2021 um

Wache von der Herrlichkeit an die Daimlerstraße / Kontaktbüro im Stadthaus

+ Die Polizeigebäude an der Herrlichkeit sind denkmalgeschützt und müssen eigentlich dringend saniert werden. Foto: bor

Wildeshausen - Von Ove Bornholt. Das Polizeirevier Wildeshausen wird voraussichtlich erst Anfang 2021 von der Herrlichkeit an die Daimlerstraße verlegt. Das bedeutet eine erneute Verzögerung des Umzugs, über den bereits seit drei Jahren diskutiert wird. 2016 verkaufte die Stadt eine angrenzende Fläche im Gewerbegebiet „Vor Lüerte“ an das Land und änderte 2017 den Bebauungsplan. Im selben Jahr erwarb das Land Grundstück und Gebäude für das neue Revier, in dem rund 100 Polizisten arbeiten sollen.