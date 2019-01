23-jährige Radfahrerin verletzt sich bei Unfall schwer

Wildeshausen - Eine 23 Jahre alte Radfahrerin ist bei einem Unfall in Wildeshausen am Freitagvormittag schwer verletzt worden. Sie ist mit dem Auto einer 57-Jährigen zusammengestoßen, teilt die Polizei mit.

Die Autofahrerin aus Vechta wollte mit ihrem Auto von dem Parkplatz eines Baumarktes auf den Westring auffahren. Dabei übersah sie die von rechts kommende Radfahrerin aus Harpstedt, die den Radweg in Richtung Ahlhorner Straße befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch die 23-Jährige stürzte und sich schwer verletzte.

Mit dem Rettungswagen wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrrad und am Auto entstanden geringe Sachschäden.

