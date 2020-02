Polizei testet Bodycams

Die Plakette „Videoaufzeichnung“ an der Uniform soll Bürger über den Kameraeinsatz informieren. Foto: dpa

Wildeshausen – Achtung Aufnahme: Die Wildeshauser Polizei möchte spätestens ab Ende März zwei Bodycams testen. Die Ordnungshüter versprechen sich davon, Übergriffe auf Polizisten durch eine präventive und abschreckende Wirkung zu reduzieren. Aber auch die Sicherheit Dritter soll verbessert werden. Außerdem können damit Beweise gesichert werden.

Die kleinen Kameras werden mit einem Klipp-System an der Uniform der Einsatzkräfte befestigt. Die Kleidung der Beamten, die eine Kamera mit sich führen, ist durch die Aufschrift „Videoaufzeichnung“ speziell gekennzeichnet.

Bürger müssen sich keine Sorgen machen, dass ihr Verhalten bei jeder Begegnung mit einem Beamten aufgezeichnet wird. Das Kamerasystem befindet sich so lange im Standby-Modus, bis sich die Polizisten in einer konkreten Einsatzsituation befinden und es nach Ankündigung einschalten. Wenn die rund 380 Euro teuren Bodycams in Betrieb genommen wurden, zeichnen sie sowohl Bild als auch Ton auf.

Geräte zeichnen nach Einschalten auf

Die jetzt getesteten Kameras verfügen aber auch über eine sogenannte „Pre-Recording-Funktion“, wodurch die Situation, 30 Sekunden bevor der Beamte das Gerät anschaltet, gesichert wird. Die Aufzeichnungen im Bereitschaftsmodus überschreiben sich jedoch fortlaufend selbst, bis der Polizist die Kamera für eine konkrete Situation in Betrieb nimmt.

Die Aufnahmen des Tages werden in der Polizeiinspektion Delmenhorst, zu der neben der kreisfreien Stadt auch die Landkreise Oldenburg und Wesermarsch gehören, auf einen Server in Hannover überspielt. Dort werden sie nach 28 Tagen gelöscht. Es sei denn, die Aufzeichnungen dienen als Beweismittel in einem Strafverfahren. Alle Beamten, die mit den Bodycams im Einsatz sind, erhalten zuvor eine Beschulung hinsichtlich der technischen Aspekte und rechtlichen Voraussetzungen des Einsatzes.

Die Polizeidirektion Oldenburg plant innerhalb des ersten Quartals 2020 die Einführung von insgesamt 60 Bodycams für alle untergeordneten Inspektionen. „Damit werden sämtliche Einsatz- und Streifendienste bedarfsgerecht mit den Körperkameras als Einsatzmittel im täglichen Dienst ausgestattet sein“, so Christopher Deeken, Sprecher der Polizeidirektion Oldenburg. Ende Januar erfolgte die Auslieferung von 20 Kameras, die im Herbst 2019 bestellt worden waren. Die übrigen 40 Exemplare sind bestellt und werden Mitte Februar ausgeliefert.

Innerhalb des Landkreises Oldenburg verfügen das Polizeikommissariat Wildeshausen sowie das Autobahnpolizeikommissariat Ahlhorn über einen Einsatz- und Streifendienst. Diese erhalten zunächst jeweils zwei Bodycams.

Gewalt gegen Beamte ist schon länger ein Thema: Im Gebiet der Polizeiinspektion Delmenhorst wurden im Jahr 2018 insgesamt 67 Fälle registriert. Konkret handelte es sich in 23 Fällen um Widerstandshandlungen und 35 Mal um tätliche Angriffe. Bei den übrigen Taten spricht die Polizei von Bedrohungen. Im Landkreis Oldenburg wurden 2018 insgesamt 22 Übergriffe registriert. bor