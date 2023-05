Polizei sucht Vermissten in Wildeshausen

Von: Dierk Rohdenburg

Der vermisste Milan Bekyarov. © Polizei

Seit Samstag, 13. Mai, wird in Wildeshausen ein verwirrter Mann vermisst. Die Suche läuft auf Hochtouren. Seit Dienstag ist sogar ein Hubschrauber im Einsatz.

Wildeshausen. Die Polizei und Angehörige suchen in Wildeshausen nach einem verwirrten Mann, der seit Samstagnachmittag spurlos verschwunden ist. Nachdem die Verwandten zunächst erfolglos nach ihm gesucht hatten, ist die Polizei seit Montag, 15. Mai, in die Maßnahmen eingebunden.

Der vermisste 75-jährige Milan Bekyarov aus Bulgarien hielt sich zuletzt bei Angehörigen an der Hermannstraße in Wildeshausen auf. Von dort ging er nach Angaben der Verwandten jeden Mittag für ungefähr zwei Stunden spazieren.

Nachdem er am Samstag nicht nach Hause zurückkehrte, suchten zunächst Angehörige nach ihm. Diese Suche war auch am Sonntag, 14. Mai, erfolglos.

Angehörige melden den Mann am Montag als vermisst

Am Montag, 15. Mai 2023, meldete die Familie den Mann bei der Polizei als vermisst. Sofort wurde nach Angaben der Ordnungshüter mit Suchmaßnahmen begonnen, in die auch Personenspürhunde und am Dienstag, 16. Mai, der Polizeihubschrauber eingebunden war.

„Bislang konnte der 75-Jährige nicht gefunden werden“, heißt es von der Polizei. Aufgrund einer einsetzenden Demenz, der fehlenden Ortskenntnis und der niedrigen Temperaturen in der Nacht wird von einer Gefahr für den Mann ausgegangen.“

Die Polizei hat wegen der Gefährdung des Mannes eine Öffentlichkeitsfahndung mit zwei Fotos gestartet.

Hier eine Beschreibung des Vermissten:

Der Vermisste ist kräftig gebaut. Er hat einen grauen Stoppelbart, trägt einen auffälligen, orange-farbenen Parka, einen roten Pullover und vermutlich eine schwarze Baseball-Kappe.

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 04431/9410 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen.