Polizei sucht nach Besitzer von Schmuck

Gegenstände waren im Erdreich vergraben

+ Ein Teil des gefundenen Schmucks.

Wildeshausen – Die Polizei in Wildeshausen sucht nach dem oder die Besitzer von Schmuck, der bereits am 4. Oktober am Weges- und Waldrand der Bauernschaft Bargloy gefunden wurde. Die Gegenstände waren in der Nähe des Pendlerparkplatzes „Hohe Steine“ zum Teil in der Erde vergraben. Laut Mitteilung handelt es sich um zwei Uhren, Damen- und Herrenschmuck in Form von Ringen, Ketten, Manschettenknöpfen und Ohrringen. Auf den Manschettenknöpfen befindet sich ein „W“. In einem der Ringe ist ein „MyG“ eingraviert. Personen, die Hinweise zum Eigentümer oder zur Herkunft des Schmucks geben können, sollten sich unter Telefon 04431/9410 melden.