Polizei schließt drei Eisdielen

Verstöße gegen Corona-Bestimmungen / Betrieb geht unter Auflagen weiter

+ Eisdielen dürfen ihre Waren nur auf Vorbestellung verkaufen. Darauf weisen auch Schilder in den Geschäften hin. An diese und andere Auflagen haben sich aber offenbar nicht alle Betriebe gehalten. Foto: bor

Wildeshausen/Harpstedt - Von Ove Bornholt. Die Polizei hat am Montag zwei Eisdielen an der Westerstraße in Wildeshausen und eine an der Freistraße in Harpstedt geschlossen. Laut den Beamten wurden Regeln der Allgemeinverfügung wegen der Corona-Pandemie nicht beachtet. Gegen die Betreiber laufen Ordnungswidrigkeitenverfahren.