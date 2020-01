Wildeshauser Polizei muss sich gedulden

Umzug der Dienststelle frühestens in einem Jahr

Seit Jahren steht dieses Gebäude an der Daimlerstraße leer. Nun soll aber der Umbau erfolgen.

Wildeshausen – In rund einem Jahr soll die neue Polizeidienststelle an der Daimlerstraße in Wildeshausen bezugsfertig sein. In einem Monat beginnen die ersten Umbauarbeiten – mit einer Verspätung von mindestens drei Jahren. Ursprünglich sollte die Wildeshauser Polizei schon bis Mitte 2018 in ihr neues Domizil an der Daimlerstraße umgezogen sein.