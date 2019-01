Tesla kracht in Wildeshausen gegen Baum: 120.000 Euro Schaden

Fahrer leicht verletzt

+ Totalschaden: Der Tesla prallte auf der Visbeker Straße gegen einen Baum. Foto: bor

Wildeshausen – 120. 000 Euro Schaden entstand bei einem Unfall mit einem Elektrofahrzeug, der sich am Sonntag um 10.10 Uhr auf der Visbeker Straße in Höhe der Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme „Beim grauen Immenthun“ in Wildeshausen ereignete.