Polizei hat jede Menge zu tun

Wildeshausen: Frau auf Westring angefahren / Ahlhorn: Betrunkener auf Bahngleisen

+ Polizei und Rettungsdienst waren im Einsatz, nachdem eine Frau auf dem Westring angefahren worden war. Foto: STrömer

Wildeshausen – Eine betagte Wildeshauserin, die auf die Ampel am Westring verzichten wollte und von einem Auto angefahren wurde, Einbrecher in Dötlingen, die Schmuck erbeuteten, sowie ein Betrunkener, der in Ahlhorn auf die Bahngleise abbog – es gab am Wochenende wieder einiges zu tun für die Polizei in Wildeshausen. Hier ein Blick in die Berichte: