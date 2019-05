Polizei mit Hunden im Einsatz

Vatertag: Hohe Sicherheitsvorkehrungen im Landkreis

+ Wer gesittet unterwegs ist, hat nichts zu befürchten. Foto: dpa

Landkreis – Die Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch bereitet sich nach eigenen Angaben umfangreich auf die Feiern im Zusammenhang mit dem Vatertag vor. Die Ordnungshüter machen deutlich, dass sich gewalttätige Ausschreitungen, wie sie sich im vergangenen Jahr bei einer Gaststätte in der Gemeinde Ganderkesee abgespielt haben, nicht wiederholen dürfen. „Die Polizei ist daher mit einem hohen Kräfteaufgebot im Einsatz; zusätzlich zu den regulär im Dienst befindlichen Beamten werden weitere Einsatzkräfte in einer hohen zweistelligen Anzahl für die Sicherheit in den Landkreisen Oldenburg und Wesermarsch sowie in der Stadt Delmenhorst sorgen. Auch Diensthunde werden vorgehalten“, heißt es in einer Pressemitteilung.