Polizei fasst 24-jährigen Wildeshauser nach versuchtem Tankstelleneinbruch

Von: Dierk Rohdenburg

Teilen

Die Polizei nahm in Delmenhorst einen Serieneinbrecher fest. © imago/Symbolbild

Wildeshausen – Die Polizei hat einen 24-jährigen Wildeshauser gefasst, der versucht hatte, in eine Tankstelle am Westring in Wildeshausen einzubrechen.

Der Mann hatte am Sonntag gegen 22.30 Uhr versucht, die Schiebetüren des Verkaufsbereichs zu öffnen. Das misslang. Die Alarmanlage löste aus, worauf der Wildeshauser flüchtete. Er kam jedoch nicht weit. Im Rahmen der Fahndung konnte der Mann von der Polizei gestellt werden. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Weitere Polizeimeldung aus dem Landkreis Oldenburg:

Am Sonntag gegen 18.15 Uhr kam es in Großenkneten auf der Wildeshauser Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und zwei kreuzenden Rehen.

Ein 47-jähriger Autofahrer aus Schneiderkrug befuhr die Wildeshauser Straße in Fahrtrichtung Ahlhorn, als zwei Rehe die Fahrbahn kreuzten. Trotz starker Bremsung kam es zur Kollision mit einem der beiden Tiere.

Der Autofahrer und seine 42-jährige Beifahrerin wurden durch den Unfall leicht verletzt.

Der Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden wurde auf 5.000 Euro geschätzt. Das Reh verendete am Unfallort.

Die Polizei weist daraufhin, dass es vermehrt ab den frühen Abendstunden, zur Nachtzeit und in den Morgenstunden zu Wildwechsel auf den ländlichen Straßen kommt und sensibilisiert in diesem Zuge alle Autofahrer zu einer besonders vorausschauenden Fahrweise.