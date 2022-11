Politische Diskussion in einem offenen Gesprächskreis geplant

Von: Dierk Rohdenburg

Wollen diskutieren: Ulrich Becker, Kreszentia Flauger, Hinrich Ricklefs, Susanne Lieder (VHS), Bodo Bode und Helmut Holetzek (VHS, v.l.). © Rohdenburg

Wildeshausen – Es wird viel über Politik diskutiert. In städtischen Gremien, auf der Straße, am Stammtisch oder in sozialen Netzwerken. Oft allerdings, so der Leiter der Volkshochschule Wildeshausen (VHS), Hinrich Ricklefs, werden dabei aber auch Falschinformationen verbreitet – und insbesondere in Internetforen sei die Grenze zu Beleidigungen und Hass schnell überschritten.

Dieser Tendenz möchte die VHS zusammen mit den Wildeshauser Ratsmitgliedern Kreszentia Flauger, Ulrich Becker und Bodo Bode entgegenwirken und bietet ab Mittwoch, 16. November, einen offenen Gesprächskreis zu politischen Themen an. „Wir treffen uns monatlich mittwochs in der ,Digitalen Erlebniswelt‘ an der Westerstraße 31 in Wildeshausen“, kündigte Ricklefs an. Von 10.30 bis 12 Uhr würde zu einem vorher gesetzten Thema ein kurzes Statement gegeben und dann könne diskutiert werden. Den Auftakt macht Manuela Schöne, Klimaschutzmanagerin des Landkreises Oldenburg, am 16. November zum Thema „Klimaschutz – was können wir in Wildeshausen tun?“

Die Leute sollen direkt miteinander reden

Der Vormittagstermin ist bewusst gewählt, „denn in unserer Generation gibt es viele Menschen, die sich gerne austauschen und engagieren“, so Bode, der im beruflichen Ruhestand ist. „Der Bedarf für Diskussionen ist da“, betonte auch Flauger, und Becker findet es „gut, mit Themen von vor Ort zu starten“. Vielleicht könne man aus den Diskussionen auch Anstöße für die Ratsarbeit mitnehmen, sagten die Kommunalpolitiker, die das Format unterstützen, aber nicht als Veranstalter auftreten. Organisiert wird die Diskussion von der VHS. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

„Ziel ist es, dass die Leute direkt miteinander reden“, sagte Flauger. „Wir wollen dort auf keinen Fall unsere eigenen Botschaften unters Volk bringen“, ergänzte Bode. Nun sei man sehr gespannt, wer zum ersten Treffen kommt. Fortgesetzt wird die Reihe dann im Januar zu einem noch nicht festgelegten Thema (wir berichten). Eventuell wird die Uhrzeit später noch variiert, um auch andere Bevölkerungsgruppen anzusprechen, kündigte Ricklefs an.