Politiker und Elternvertreter äußern sich zur Abschaffung der Förderschulen Lernen

Von: Marten Vorwerk

Teilen

Die Freude war groß: Die Schülerfirma der Schule am Habbrügger Weg ist 2022 bei der Ideen-Expo in Hannover ausgezeichnet worden. Die Schule setzt viel auf Projektarbeit. © Schule am habbrügger weg

Im Landkreis Oldenburg gibt es noch drei Förderschulen mit dem Schwerpunkt Lernen. Diese werden bis 2028 abgeschafft sein. Das sorgt weiter für Diskussionen. Der Beschluss steht laut SPD aber fest.

Landkreis Oldenburg – Vor zwei Wochen hat sich die Kreistagsgruppe FDP/Freie Wähler/UWG und CDW an der Förderschule am Habbrügger Weg in Ganderkesee getroffen. Hintergrund: Die Abschaffung der Förderschulen mit dem Schwerpunkt Lernen in Niedersachsen bis 2028. Die Gruppe informierte sich über das Angebot der Förderschule und über die Auswirkungen für Schüler, die den Schulzweig Lernen bald nicht mehr besuchen dürfen. Der Tenor der Gruppe war eindeutig: Das Förderschulsystem hat sich über Jahrzehnte bewährt. Inklusion könne besser gelingen, wenn förderbedürftige Schüler an einer entsprechenden Förderschule und nicht im Regelschulbetrieb unterrichtet werden.

Auf Anfrage unserer Zeitung äußerten sich nun Landtagsabgeordnete aus dem Landkreis Oldenburg und ein Elternvertreter der Förderschule in Ganderkesee zu diesem Thema.

Elternvertreter spricht von „falschem Weg“

„Ich bin klar auf der Seite der Entscheidung der rot-grünen Regierung im Landtag“, betont SPD-Landtagsabgeordneter Thore Güldner. Kritik an dem Beschluss gibt es dagegen von Detlef Kohlwey. Er ist Elternvertreter der Schule am Habbrügger Weg. „Wir sprechen aus Erfahrung. Unserer Meinung nach ist es der falsche Weg, die Förderschulen Lernen zu schließen“, sagt Detlef Kohlwey. Er selbst habe ein Pflegekind, das die Förderschule in Ganderkesee besucht – allerdings nicht den Schulzweig mit dem Schwerpunkt Lernen, sondern mit dem Schwerpunkt „Emotionale und soziale Entwicklung“.

Die Leute, „die, das entscheiden, sind ja nicht drin in der Praxis und bekommen auch nicht täglich mit, was so passiert“, sagt Kohlwey. Er befürchte, dass Schüler, die im Normalfall die Förderschule besuchen würden, im Regelschulbetrieb nicht zurechtkommen. „Da kann es auch mit Mobbing ganz schnell gehen, wenn einer im Unterricht zum Beispiel ständig stört“, meint Kohlwey. Für ihn gebe es „nicht umsonst“ die Förderschulen. Inklusion könne nicht gelingen, wenn förderbedürftige Kinder im Regelschulbetrieb „hinten runterfallen“.

Güldner: „Abstempeln hört durch Inklusion auf“

Güldner ist anderer Meinung. „Das Abstempeln und die Stigmatisierung der Förderschüler in der Gesellschaft hört auf“, erklärt er und ergänzt mit Blick auf benötigtes Personal in den Regelschulen: „Wir verfolgen im Koalitionsvertrag den Weg der Multiprofessionalität. Nicht nur Lehrer sollen den Weg der Inklusion stützen, auch anderes pädagogisches Personal ist dabei unbedingt miteinzubeziehen.“ Angesichts des Personalmangels werde dies eine große Herausforderung.

Die Ängste der Eltern, dass ihre Kinder auf der Regelschule nicht „mitkommen“, kann er nachvollziehen. „Wir werden ihnen die Ängste durch gute Angebote für die Kinder nehmen“, fügt er hinzu.

Sebastian Schumacher, Pressesprecher des Niedersächsischen Kultusministerium, schrieb auf Anfrage, dass gewährleistet werde, dass die sonderpädagogische Expertise an den regulären Schulen vor Ort sein wird. Und weiter: „Die Lehrkräfte der auslaufenden Förderschulen Lernen stehen als sonderpädagogische Fachkräfte den allgemeinbildenden Schulen im inklusiven Unterricht zur Verfügung.“

AfD und CDU kritisieren den Beschluss

Gegenwind gibt es von Oppositionsvertretern. Der AfD-Landtagsabgeordnete Harm Rykena war früher selbst Lehrer und kenne die Probleme, die Schüler bekommen können. „Auf einer Grundschule hatte ich ein Kind, das nicht gut mitkam. Wir haben der Mutter gesagt, dass es die Klasse wohl wiederholen muss. Sie hat dann entschieden, es auf die Förderschule zu schicken. Sie war froh, dass es dieses Angebot gab“, erzählt Rykena. Dass es genug Personal gebe, um allen Schülern an der Regelschule gerecht zu werden, glaube er nicht. „Einige Schüler können sich, im Gegensatz zu anderen, nicht selbst organisieren. Sie brauchen Unterstützung. In der Theorie klingt das ja ganz gut mit der Inklusion. Für die Praxis wird das schwierig“, glaubt Rykena.

Lukas Reinken, Landtagsabgeordneter der CDU, wolle an den spezialisierten Bildungseinrichtungen festhalten: „Ich sehe das als kritisch an, in den Förderschulen wird wichtige Arbeit geleistet“, urteilt er auf Anfrage. Er habe sich eine solche Schule vor Ort angesehen. Dort könne die Förderung von Schülern mit speziellem Bedarf deutlich besser erfolgen, den Kindern und Jugendlichen könne mehr Zeit gewidmet werden.

Inklusion dürfe vor diesem Hintergrund nicht bedeuten, dass alle das Gleiche bekommen, sondern, dass entsprechend optimal gefördert werde, so Reinken weiter. Auch sei er skeptisch, dass das „Monster-Projekt“ der Umstellung strukturell und personell bis 2028 gelingen werde. Und da stelle sich auch die Frage des Kindeswohls.

Laut Güldner sei an dem Schulgesetz in Niedersachsen nichts mehr zu rütteln. Dennoch lobt er: „Die Förderschulen im Landkreis leisten hervorragende Arbeit. Es gilt, die Arbeit der Förderschulen, die nicht den Schwerpunkt Lernen anbieten, weiter zu unterstützen.“