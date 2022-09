Politik will Quartierskonzept für Himmelsthür-Gelände

Investoren-Pläne stoßen auf Kritk

Was passiert auf dem Himmelsthür-Gelände? Ein Quartierskonzept soll Antworten liefern.

Die Hellmers-Brüder haben große Pläne für das Himmelsthür-Gelände in Wildeshausen. Nun soll aber erst einmal ein Quartierskonzept entwickelt werden.

Wildeshausen – Erst einmal ein Quartierskonzept erstellen: Das hat der Bauausschuss am Donnerstagabend mit großer Mehrheit für das Gelände der Himmelsthür in Wildeshausen empfohlen. Diakonie, Investoren (Hellmers-Brüder), Stadtverwaltung, Politik und Bürger sollen gemeinsam erarbeiten, welche Nachnutzung geeignet und umsetzbar ist. Damit dürften sich die Hellmers-Pläne, 65 Häuser zu bauen, in ihrer jetzigen Form erledigt haben. Schon die Debatte im Ausschuss zeigte, dass es in der Politik ganz andere Vorstellungen gibt.

Rainer Kolloge (UWG) stellte mit Blick auf die aktuelle wirtschaftliche Lage fest: „Das Projekt würde sowieso nicht funktionieren.“ Außerdem verbaue sich die Stadt Chancen, wenn sie die Planung Investoren überlasse. Besser sei es, dies selbst zu machen. Außerdem sei es wichtig, das Naturareal zu erhalten.

Oliver Klär (Grüne) sah es ähnlich wie Kolloge. Es gebe genug Potenzial im Neubaugebiet „Vor Bargloy“ und im Rahmen der Nachverdichtung der Stadt. Seine Fraktionskollegin Ulrike Berg meinte, die Erschließung über die Heilstättenstraße sei nicht tragbar.

Harms: „Wir stehen überhaupt nicht unter Zeitdruck.“

Thomas Harms (SPD) betonte: „Wir stehen überhaupt nicht unter Zeitdruck. Das ist ein Filetstück in Wildeshausen. Wir sollten uns Zeit nehmen für eine vernünftige Planung.“ Bekanntlich verlässt die Diakonie das Himmelsthür-Gelände voraussichtlich im Jahr 2025 und macht erst dann den Weg für eine Nachnutzung frei.

Wolfgang Sasse (CDU) stimmte als einziger gegen das Quartierskonzept. Er verwies auf den Antrag von CDU/FDP/CDW, mit der Bauleitplanung zu beginnen. „Es gibt einen Antrag, und über diesen bitte ich abzustimmen.“ Außerdem kritisierte er Unterstellungen gegen den Investor. Für ihn ist klar: „2025 ist Schluss. Dann wird es doch langsam Zeit, sich darum zu kümmern.“ Gleichwohl müsse man sehr behutsam planen. Dafür sei der Bauausschuss aber ja auch da.

Über CDU/FDP/CDW-Antrag wird nicht abgestimmt

Letztendlich wurde über den Antrag von CDU/FDP/CDW aber nicht mehr abgestimmt, weil der Ausschussvorsitzende Stephan Dieckmann (SPD) erst über das Quartierskonzept entscheiden ließ. Damit hatte sich die Bauleitplanung erledigt.

Sasses Fraktionskollege Ulrich Kramer meinte, man solle gemeinsam mit Anwohnern, Investoren und dem Eigentümer diskutieren, was auf dem Gelände entwickelt werden könnte. „Ein Campus und Wohnbebauung wären eine gute Lösung.“

Günter Lübke („Pro Wildeshausen“) sah das Quartierskonzept kritisch. „Warum brauchen wir es und wer bezahlt das eigentlich?“ Karl Schulze Temming-Hanhoff (fraktionslos) schlug vor, einen Vertrag mit den Investoren zu schließen, wonach sie die Kosten übernehmen. Dafür erhielt er allerdings deutlichen Gegenwind von Kolloge, der von „grobem Unsinn“ sprach.

Kommt das Thema noch in den Rat?

Nächster Verfahrensschritt ist ein Beschluss im nicht öffentlich tagenden Verwaltungsausschuss. Allerdings regte Sasse an, dass dieser das Thema abschließend in den Rat gibt. Dafür gab es eine Mehrheit im Bauausschuss.