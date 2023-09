Entscheidung über Freibadsanierung schnell erforderlich: Politik unter großem Zeitdruck

Von: Dierk Rohdenburg

Trostloser Anblick aus dem Hallenbad: das marode Freibad ist durch Bauzäune und Tücher vor Blicken abgeschirmt. © dr

Wildeshausen – Wird das Wildeshauser Freibad saniert oder bleibt es auf unbestimmte Zeit ein „lost Place“ (Vergessener Ort), wie es der Vorsitzende der Mittelstandsvereinigung, Ingo Hermes, gerade vor wenigen Tagen drastisch formuliert hatte?

Die Politik ist gefordert, die Weichen innerhalb von wenigen Tagen zu stellen. Und selbst, wenn sich die Mitglieder des Ausschusses für Stadtentwicklung am Donnerstag, 7. September (18.15 Uhr, Rathaussaal) für eine Sanierungsvariante entscheiden, ist die Zeit extrem knapp, die Vorgaben der Förderstelle des Bundes einzuhalten und damit die Zuwendung von 2,4 Millionen Euro zu erhalten.

„Mit der Baumaßnahme darf erst nach ausdrücklicher Mitteilung des Zuwendungsgebers nach erfolgter Prüfung durch die staatliche Bauverwaltung sowie einer positiven Stellungnahme über die baufachliche Prüfung begonnen werden“, teilt die Stadtverwaltung in der Vorlage für die Ausschusssitzung mit. An anderer Stelle wird darauf verwiesen, dass die baufachliche Prüfung einen Zeitraum von mindestens drei Monaten in Anspruch nehmen wird.

Bis Silvester muss der erste Spatenstich erfolgen

Sollte also eine Weichenstellung durch die Politik in der Sitzung das Verwaltungsausschusses am 14. September erfolgen, muss es gelingen, noch vor Weihnachten einen Zuwendungsbescheid zu erhalten und vor Silvester den ersten Spatenstich zu setzen. Dafür muss allerdings zumindest eine Ausschreibung von Bauarbeiten abgeschlossen und der Auftrag erteilt worden sein. Diese muss also erfolgen, bevor die Prüfung abgeschlossen ist – und auch, bevor die Stadt die Mittel für die Sanierungsmaßnahme zur Verfügung gestellt hat. Das ist erst nach der Verabschiedung und der Genehmigung eines Nachtragshaushaltes möglich, was nicht vor Ende des Jahres erfolgen dürfte. Die Empfehlung des Finanzausschusses zur Bereitstellung der notwendigen Mittel ist für den Finanzausschuss am 28. September geplant. Ein Beschluss kann erst am 12. Oktober im Rat erfolgen.

Kritik an fehlender Finanzierungsplanung

„Zuerst muss ich ein Votum der Ausschüsse haben, dann stelle ich die weitere Vorgehensweise vor“, wollte sich Baudezernent Manfred Meyer am Dienstag noch nicht konkreter äußern. Ihm bleibe jedoch keine andere Möglichkeit, als unter großem Zeitdruck zu planen.

„Eine Weichenstellung für die Sanierung im Stadtentwicklungsausschuss am Donnerstag ist nicht seriös, wenn man sich nicht vorher die Haushaltslage ansieht“, kritisierte hingegen CDW-Fraktionsvorsitzender Jens-Peter Hennken. „Alle wollen die Sanierung“, betont er. Doch der Landrat habe gerade Ende der vergangenen Woche angekündigt, dass im Jahr 2024 20 Millionen Euro im Haushalt fehlen würden. Es sei damit zu rechnen, dass auch die finanzielle Situation der Stadt Wildeshausen schwieriger werde. Hennken zeigte sich am Dienstag besonders verärgert über eine Aussage von Meyer in einer Pressemitteilung der Stadt. Dort hieß es sinngemäß, man müsse entweder in diesem Jahr mit dem Bau beginnen oder sich endgültig von der Sanierung verabschieden. „Damit wird uns die Pistole auf die Brust gesetzt“, kritisiert Hennken.

Stadt muss 3,9 Millionen Euro zahlen

Die Stadtverwaltung favorisiert im Übrigen die Umsetzung der Variante 2 mit einem 50-Meter-Kombibecken für Schwimmer und Nichtschwimmer, in dem die Wassertiefe zwischen 1,1 und 2 Metern liegt. Die Auskleidung soll in Glasfaserverstärktem Kunststoff und Folie erfolgen. Die Sommerumkleide fällt weg, die Sprunganlage mit einem Dreimeter- und einem Einmeterbecken wird neu gebaut, zudem gibt es eine Breitwellenrutsche und ein Planschbecken. Die Kosten liegen bei 5,7 Millionen und der städtische Anteil bei 3,29 Millionen Euro.