Politik schiebt Poller auf die lange Bank

Von: Ove Bornholt

Teilen

Weiterhin freie Durchfahrt: Vor dem Huntetor auf der Huntestraße werden erst einmal keine Poller installiert. © Vorwerk

Durchfahrtsperren in der Innenstadt: Gegen den Widerstand der SPD hat der Bauausschuss dafür gestimmt, die Installation der Poller zu verschieben.

Wildeshausen – Gegen den Widerstand der SPD hat der Wildeshauser Bauausschuss am Donnerstagabend erst einmal Abstand vom Einbau versenkbarer Poller auf der Hunte- und der Westerstraße genommen. Mit der Maßnahme soll verhindert werden, dass Autofahrer nachts (zu) schnell durch die Innenstadt fahren und dadurch die Ruhe der Anwohner stören. Allerdings gibt es Vorbehalte beim Handel und der Gastronomie – unter anderem wegen der Anlieferung von Waren.

Mit seiner Entscheidung folgte der Ausschuss einem Antrag der CDW: Die hatte vorgeschlagen, erneut über die im Herbst 2022 beschlossenen Poller zu beraten und dabei die geäußerten Bedenken der „Innenstadtakteure“ zu berücksichtigen. Bei einer Anliegerversammlung Ende April hatte es Widerstand aus der Anwohnerschaft, aber auch Zustimmung gegeben (wir berichteten).

Bedenken bei Handel und Gastronomie

Bürgermeister Jens Kuraschinski sprach von einer „gewissen Unsicherheit in der Anwohnerschaft“. Es seien in letzter Zeit auch viele Themen in der Innenstadt beackert worden. „Jetzt sollten wir mal ein bis zwei Jahre abwarten, bis sich gewisse Dinge entspannt und zurechtgelaufen haben.“

Auf viel Gegenliebe stieß er damit bei der SPD nicht. „Wir akzeptieren die Bedenken des Einzelhandels und der Gastronomie. Aber die Anwohner werden praktisch gar nicht gehört“, ärgerte sich Thomas Harms. Über Poller-Standorte und Sperrzeiten könne man sich unterhalten, „aber wir sollten das umsetzen, was wir beschlossen haben“, so der Fraktionsvorsitzende. „Sonst müssen die Anwohner weitere zwei Jahre unter dem Lärm leiden. Das machen wir nicht mit.“

Für andere steht im Vordergrund, die Pläne nur für eine gewisse Zeit zurückzustellen. „In der Thematik ist natürlich viel Musik“, meinte Klaus Schultze (Grüne). Aber es gebe keinen Grund dafür, über den Vorschlag der Verwaltung herzufallen. Die Poller sollten schließlich nicht in der redensartlichen Schublade verschwinden, sondern vernünftig geplant und dann auch umgesetzt werden. „Es wird nicht ohne Widerstände laufen“, war er sich sicher. „Für den größtmöglichen Konsens brauchen wir jetzt etwas Zeit.“

Claudia Gladen (CDW) pochte hingegen darauf, die Bedenken der Anwohner ernst zu nehmen. „Worauf wollen wir denn noch warten?“, fragte sie.

„Pollerhausen lässt grüßen“, sagte Wolfgang Sasse (CDU), um gleich wieder ernst zu werden. „Wir brauchen eine Verkehrsleitung und Struktur“, betonte er. Insofern sei der Antrag der CDW in Ordnung. Die Poller müssten, wenn sie kommen, in ein Verkehrskonzept integriert werden.

Die Politik hatte die Verwaltung im Herbst 2022 beauftragt, Vorschläge für Änderungen beim Verkehr zu machen. Dies werde auch geschehen, versicherte der Bürgermeister dem Ausschuss. Die Poller seien dann kurzfristig vorgeschlagen worden, weil sich eine Finanzierung ergeben habe.

Für den fraktionslosen Ratsherren Karl Schulze Temming-Hanhoff sind die Poller ein „völlig in die Hose gegangener Antrag der Verwaltung“. Viel sinnvoller wäre es doch, die Einfahrt von der Deekenstraße aus Richtung Ahlhorner Straße in die Innenstadt zu verhindern. Dazu müsse man nur die Verkehrsinsel verbreitern.