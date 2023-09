Politik mehrheitlich für Neubau an der Bahnhofstraße

Von: Ove Bornholt

Nur noch ein Schutthaufen: Einem Neubau an der Bahnhofstraße legt die Stadt keine Steine mehr in den Weg. © bor

Abbruch „Oldenburger Hundehütte“: Der Bürgermeister entschuldigt sich für den Ablauf. Die Politik ist derweil mehrheitlich für den geplanten Neubau.

Wildeshausen – Dem Neubau anstelle der abgerissenen „Oldenburger Hundehütte“ an der Bahnhofstraße in Wildeshausen liegen seitens der Stadt keine Steine mehr im Weg. Gegen die Stimmen von Rainer Kolloge (UWG) und Oliver Klär (Grüne) empfahl der Wildeshauser Bauausschuss am Donnerstagabend im Rathaus die Zustimmung zu dem Vorhaben. Eine Entschuldigung des Bürgermeisters und das Bemühen, einen Schlussstrich unter die Diskussion zu ziehen, prägten die Diskussion.

„Einiges ist nicht gut gelaufen“, hatte Bürgermeister Jens Kuraschinski zu Beginn der Debatte selbstkritisch eingeräumt. „Wir waren zu spät, was den Erhalt des Gebäudes angeht.“ Und für die Investoren sei dieser Versuch unerwartet gekommen. Letztendlich würden einige Fragen ungeklärt bleiben. Zum Beispiel, warum die Verwaltung die Eigentümer nicht früher auf die Schutzbemühungen hingewiesen habe. Aber auch, warum es keinen Bauzaun während des Abbruchs gab, bleibe offen. „Jeder hat dazu seine eigene Sichtweise.“ Alles sei formal korrekt gewesen, betonte Kuraschinski. Aber die Politik hätte eher eingebunden werden sollen. „Es ist nicht gut gelaufen. Ich muss hierfür auch die Verantwortung übernehmen. Beenden wir heute das Thema und blicken wir nach vorne“, appellierte er an den Bauausschuss. Die Verwaltung werde keine Fragen mehr zu der Sache beantworten.

Politik lobt die selbstkritischen Worte des Bürgermeisters

Die Politik lobte die selbstkritischen Worte des Bürgermeisters, allerdings entspann sich dann doch eine längere Debatte. An dieser beteiligte sich mit Andreas Hauth vom Ingenieur- und Architekturbüro Rolwes-Hauth-Jacobi in Wildeshausen auch ein Vertreter der Investoren. Er betonte: „Der Abriss war völlig rechtens.“ Das liege mittlerweile auch schriftlich vor. „Es wurde nach Recht und Ordnung gehandelt. Der Abriss unterlag keiner Genehmigungspflicht, weil das Gebäude nicht geschützt war.“ Und 15 Jahre habe sich niemand für das leer stehende alte Haus interessiert, das zudem einsturzgefährdet und mit verschiedenen Schadstoffen belastet gewesen sei, so Hauth.

Bekanntlich war die Hundehütte in den frühen Morgenstunden des 31. Mai, dem Mittwoch nach Pfingsten, abgerissen worden. Der Landkreis Oldenburg hatte damals mitgeteilt, den Abbruch noch am Freitag davor untersagt zu haben – wegen der Bemühungen der Stadt, das Gebäude zu erhalten. Die Investoren wollen nichts von der Verfügung gewusst haben und hatten nach dem Abriss Widerspruch eingelegt. An diesem Freitag war keine Stellungnahme vom Landkreis zu erhalten, inwiefern es in der Sache einen neuen Stand gibt. Für Montag wurde eine Auskunft angekündigt.

Ingenieur der Investoren betont: Alles sei rechtens gelaufen

Zum Neubau sagte Hauth, dieser entspreche den Vorgaben des Bebauungsplans. Vorgesehen ist ein rund zwölf Meter hohes Gebäude mit sechs Wohnungen, Gewerbe im Erdgeschoss und zwei Vollgeschossen sowie einem Staffelgeschoss (wir berichteten). Da die Planung rechtmäßig sei, brachte der Ingenieur wenig Verständnis für die Debatte auf.

Die Politiker im Bauausschuss waren sich in der Bewertung nicht ganz einig. Auf der einen Seite mahnte Bodo Bode (Pro Wildeshausen) eine Entschuldigung der Kritiker des Vorhabens gegenüber den Investoren an. „Ich bin froh, dass wir ein starkes Eigentumsrecht haben und dass kein Eigentum eingeschränkt wurde“, sagte er. Jens-Peter Hennken (CDW) hielt eine Entschuldigung, allerdings von beiden Seiten, ebenfalls für angemessen. „Verwaltung und Politik haben es schlichtweg versäumt, wirkungsvolle Schutzmaßnahmen zu ergreifen“, kritisierte er. Die Investoren hätten hingegen Kooperationsbereitschaft vermissen lassen. „Ihnen zu unterstellen, aus niederen Beweggründen abgerissen zu haben, das mache ich nicht mit“, sagte der CDW-Fraktionsvorsitzende. Und Wolfgang Sasse (CDU) wollte „das Thema jetzt begraben“. Der Bürgermeister habe ja angedeutet, dass das „Schwarze-Peter-Spiel“ beendet werden solle.

UWG kritisiert den Neubau

Etwas anders bewertete Rainer Kolloge (UWG) die Sache. Er sah „wenig Raum für Entschuldigungen“. Die Investoren hätten sich nicht korrekt verhalten. „Ich kann nach wie vor nicht verstehen, wie man ein solches Gebäude abreißen kann.“ Mit Blick auf den Abbruch anderer historischer Bausubstanz vermisste der UWG-Fraktionsvorsitzende ganz grundsätzlich den Mut. Der Rat sei doch ein „zahnloser Tiger“.

Was den Neubau angeht, drückte sich Kolloge klar aus: „Das ist an bauplanerischer Schlichtheit gar nicht mehr zu überbieten.“ Das Problem dabei sei: Niemanden reize der Besuch einer Stadt, die aus solchen Neubauten besteht. „Und wir brauchen Besucher, um die Stadt zu beleben.“ Zurzeit sehen die allerdings nur einen Schutthaufen an der Bahnhofstraße.