Politik hält einstimmig an Mensa fest

Landrat Carsten Harings entschuldigt sich für Rechenfehler bei den Baukosten

+ Am Gymnasium Wildeshausen laufen die ersten Arbeiten für den Neubau von Unterrichtsräumen und der Mensa. - Foto: Petzold

Wildeshausen - Mit äußerst viel Verständnis hat die Kreispolitik am Dienstagabend im Schulausschuss auf den Rechenfehler reagiert, der zu deutlich steigenden Kosten für einen Neubau mit Mensa am Gymnasium Wildeshausen geführt hat. Dieser verteuert sich um 1,38 Millionen Euro auf knapp 4,9 Millionen Euro. Nahezu aus allen Fraktionen erntete Harings Lob für den Umgang mit dem Malheur. Wie berichtet, waren die Netto- und die Bruttofläche im Zuge der Planungen verwechselt worden. Das hatte die Verwaltung transparent gemacht. Und Harings sparte in der Ausschusssitzung nicht mit Entschuldigungen. „Es tut mit leid, dass wir Sie mit fehlerhaften Daten versorgt haben“, richtete er sich an die Politiker. „Es sind Menschen am Werk, und die machen Fehler. Ich übernehme die Verantwortung“, so der Landrat.