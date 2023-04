Politik empfiehlt Stundenaufstockung: Sozialarbeit an Realschule Wildeshausen gesichert

Von: Dierk Rohdenburg

Die Realschule in Wildeshausen ist die einzige ihrer Art im Landkreis Oldenburg. © dr

Wildeshausen – Die Realschule Wildeshausen kann damit rechnen, dass die Stadt die Aufstockung der Schulsozialarbeiterstelle von 19,5 auf 29,5 Stunden weiter finanziert.

Der Schulausschuss entschied, das Geld aus Mitteln von momentanen Stellenvakanzen bis zum 31. März 2025 zur Verfügung zu stellen. Das Volumen beträgt 18.000 Euro jährlich.

Der Empfehlung vorangegangen war ein eindringlicher Appell von Schulleiter Jan Pössel: „Die neue Dimension von Gewaltbereitschaft bei Jugendlichen erschüttert mich ins Mark“, erläuterte Pössel angesichts einiger Fälle schwerer Kriminalität von Kindern in den vergangenen Wochen in Deutschland. „Ich frage mich, was diese Kinder erlebt haben und wie lange sie die unbedingt notwendige Hilfe im Vorfeld nicht erhalten haben“, ergänzte er und fragte: „Kommt so etwas auch bald in Wildeshausen an?“

In Gesprächen mit Kollegen habe er festgestellt, dass die Coronazeit die Kinder verändert habe. Die Schule könne es sich gerade in dieser Situation nicht leisten, eine so hervorragend Pädagogin wie die aktuelle Schulsozialarbeiterin ziehen zu lassen.

Geld lässt sich im Stellenplan finden

Christin Rollié (CDW) empfand es als „Rumeierei“, wegen 18 000 Euro so lange zu diskutieren. „Wir wären doch verrückt, das nicht zu zahlen.“ Klaus Schultze (Grüne/Linke) verwies darauf, dass der Rat im vergangenen Jahr aus „dummen Gründen“ eine Grundsteuer- und Gewerbesteuererhöhung abgelehnt habe. Mit der besseren Einkommenssituation hätte man weitere Ausgaben finanzieren können.

Zuständig für Schulsozialarbeit an Schulen ist laut Angaben der Stadtverwaltung das LandNiedersachsen. Das zahlt aber nur anteilig. Schließlich beantragte Patryk Harkebusch (CDU), die Stunden aus den derzeitigen Personalvakanzen in der Stadtverwaltung zu bezahlen. Dafür hatte Kämmerer Thomas Eilers die Zustimmung signalisiert.