Platz schaffen im Schrank und helfen

Wildeshausen - „Mein Kleiderschrank hängt voll, ich habe so vieles, was ich nicht mehr trage.“ Diesen oder ähnliche Sätze hören die Modeberaterinnen Monika Ellinghausen und Gisela Meyer von „Rock un Blus“ an der Westerstraße in Wildeshausen häufiger von ihren Kundinnen.

Viele brauchen keine neue Kleidung mehr, dennoch lockt der Reiz des Neuen. Andererseits, so hat Inhaber Karsten Poppe festgestellt, haben gerade ältere Menschen oftmals ein Problem damit, sich von Dingen in gutem Zustand zu trennen.

Das Team kam daher nun auf die Idee, die Kunden zu motivieren, für einen guten Zweck Kleidung zu spenden und davon selbst zu profitieren. Eine Kundin, die von der Aktion hörte, empfahl die gemeinnützige Stiftung Bethel in der Nähe von Bielefeld als Partner. Über 18.000 Mitarbeiter engagieren sich in diesem Rahmen Tag für Tag an vielen Orten für Schwächere. Egal, ob behindert, gesund oder krank, in Bethel gilt das christliche Prinzip der Nächstenliebe.

Dort stieß das geplante Vorhaben nach Angaben von Poppe sofort auf Begeisterung. Spontan gab es den Vorschlag, dass sich das Team von „Rock un Blus“ gemeinsam mit seinen Kundinnen vor Ort einen Eindruck verschaffen sollte. Dort würden die Beteiligten sehen können, dass ihre Hilfe ankommt.

Ab sofort können nun bis zu 40 Kleidungsstücke pro Person im Laden an der Westerstraße 30/32 in Wildeshausen abgegeben werden. Zusätzlich erhalten Kunden 50 Cent pro Kleidungsstück als Gutschein. Die Aktion läuft bis zu einer großen Modenschau am 27. April. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Kleidung bei „Rock un Blus“ gekauft wurde. Für den guten Zweck wird alles angenommen, was noch in einem guten Zustand ist. Ganz transparent soll den Kundinnen bei Kaffee und Kuchen der weitere Weg der Kleidung zu den Bedürftigen gezeigt werden.

„Der genaue Abfahrtstermin nach Bethel wird während der Modenschau bekannt gegeben“, kündigt Poppe an. Für die Fahrt sei bereits ein Bus organisiert worden. Es gebe eine professionelle Führung, bei der Fragen rund um das Hilfswerk und seine Projekte beantwortet würden.

