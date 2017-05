Pilotprojekt: Bargeldlos ins Gildefestzelt

Ziel: Lange Schlangen vermeiden

+ © Dierk Rohdenburg Siegbert Schmidt, Stefan Feldt, Gerald Kreienborg und Christian Harting (v.l.) bei der Vorstellung des Pilotprojektes. © Dierk Rohdenburg

Wildeshausen - Wenn alle gleichzeitig ins Gildefestzelt wollen, gibt es lange Schlangen vor den Kassen. So war es in den vergangenen Jahren mit schöner Regelmäßigkeit, doch das soll sich nun ändern: Der Container, an dem die Nichtmitglieder das Eintrittsgeld zahlen, wird aufgerüstet.