„Pielepogge“ Gerhard Lübben aus Wildeshausen feiert seinen 90. Geburtstag

Feiert heute Geburtstag: Gerhard Lübben aus Zwischenbrücken. © dr

Gerhard Lübben lebt seit seiner Geburt in Wildeshausens Stadtteil Zwischenbrücken und feiert nun seinen 90. Geburtstag.

Wildeshausen – Er wurde in Wildeshausens ältestem Stadtteil Zwischenbrücken geboren und lebt noch immer auf dem Grundstück seiner Eltern: Gerhard Lübben, den alle Freunde nur Gerti nennen, feiert am heutigen Donnerstag seinen 90. Geburtstag bei bester Gesundheit und mit großer Dankbarkeit für das Erlebte: „Ich bin sehr zufrieden, dass ich dieses Alter erreichen durfte“, sagt er.

Seine Verwandtschaft beurteilte die Konstitution des jungen Mannes in den 1950er-Jahren allerdings weniger positiv, als er Gärtner werden wollte. „Meine Oma fand, ich sei dafür nicht stark genug.“ Deshalb habe er sein Leben lang im elterlichen Laden gearbeitet.

Am 19. Januar 1933 erblickte Lübben das Licht der Welt. Seine Eltern Bruno und Martha hatten das Geschäft in Zwischenbrücken von den Großeltern Gerhard und Anna übernommen, die 1907 aus Butjadingen (Landkreis Wesermarsch) nach Wildeshausen gekommen waren. In dem Kaufhaus in Zwischenbrücken gab es damals fast alles: Mode, Porzellan, Eisenwaren, Obst, Lebensmittel und eine Bettfedern-Reinigung.

Ausbildung zum Kaufmann

Gerhard Lübben besuchte die Wallschule für acht Jahre und kann sich noch gut erinnern, dass er während des Zweiten Weltkrieges bei Fliegeralarm im Ratskeller gesessen hatte. Der Vater starb im Jahr 1940. Tante Erna Scheelje zog daheim ein und packte mit an. Von ihr ließ er sich zum Kaufmann ausbilden.

Im Jahr 1945 ereilte die Familie ein weiterer Schicksalsschlag: Das Haus brannte wegen eines Kurzschlusses in einer elektrischen Leitung ab. Die Familie wohnte bei Nachbarn. „Erst 1950 war das Haus wieder aufgebaut“, berichtet Lübben. Selbstverständlich sei auch wieder ein Laden eingerichtet worden, der richtig gut anlief. „Wir hatten jeden Sonntag geöffnet“, so Lübben. „An diesem Tag haben wir Schlagsahne selbst hergestellt, die ich nach Gewicht verkauft habe.“ Jeden Morgen lief er mit dem Handwagen zur nahen Molkerei und holte die Milch, die im Laden verkauft wurde.

Zeit für eine Frau und Kinder blieb da nicht. „Ich war mit dem Laden verheiratet“, sagt Lübben mit einem Lächeln. Diese „Ehe“ dauerte bis zum Jahr 2000, dann schloss er die Tür ab. Nachdem dort andere Geschäfte beheimatet waren, wandelte Lübben die Räume zu einer Wohnung um. Er selbst lebt in einem bereits 1972 errichteten Gebäude nebenan.

Wichtig ist dem Geburtstagskind das gesellschaftliche Leben in Zwischenbrücken. Er ist Gründungsmitglied der Hunte-Eisschollen-Wette, die es seit mehr als 60 Jahren gibt. Auch in diesem Jahr wurde wieder geprüft, ob die Hunte geiht oder steiht. Lübben steuerte den Schnaps und die Verpflegung bei.

Zu den „Pielepoggen“ (Kaulquappen), der ehrwürdigen Bürgerschaft der Zwischenbrücker, gehört Lübben aber erst seit 1973. Die Gemeinschaft stand bis dahin lediglich denen offen, die sowohl ein Haus in dem Viertel besaßen als auch verheiratet waren. „Wegen mir haben sie damals die Statuten geändert“, erzählt Lübben. „Von da an durften auch nicht verheiratete Männer Mitglied werden.“

Viele Gegenstände aus altem Laden behalten

Im Haus des Geburtstagskindes finden sich noch viele alte Gegenstände aus dem früheren Laden. Eine alte Waage beispielsweise oder ein sogenannter Erdal-Kasten und das alte Anschreibbuch von 1914. „Für das Jahr 1922 steht hier die unglaubliche Summe von elf Millionen Reichsmark“, so Lübben. Sein Großvater hatte in der Buchführung vermerkt, dass er wegen der Inflation sechs Nullen weglassen würde, um die Zahlen unterbringen zu können.

Zur Geburtstagsfeier werden Vertreter der Stadt und der Kirche erwartet. Da von der Familie niemand mehr lebt, freut sich Lübben über Besuche von Bekannten und Freunden, denn nicht nur in Zwischenbrücken ist der „Pielepogge“ so bekannt wie ein bunter Hund.