Pia van de Lageweg (SPD): „Das Rennen ist nie offener gewesen als heute“

Von: Ove Bornholt

Landtagswahl: Mit Pia van de Lageweg tritt ein neues Gesicht für die SPD im Wahlkreis 66 Cloppenburg-Nord an. Im Interview sagt sie, wie sie ihre Chancen sieht.

Wildeshausen – In gut drei Wochen hat Niedersachsen die Wahl. Unsere Zeitung interviewt die Direktkandidaten im Wahlkreis 66 Cloppenburg-Nord. Heute ist Pia van de Lageweg (SPD) an der Reihe. Die Fragen stellte Redakteur Ove Bornholt.

Frau van de Lageweg, Ihre Vorgänger-Kandidatin Renate Geuter (SPD) hat beim Kampf um das Direktmandat immer wieder gegen Karl-Heinz Bley (CDU) verloren. Warum glauben Sie, dass Sie eine Chance haben?

Das Rennen ist nie offener gewesen als heute. Es ist außergewöhnlich, dass beide bisherigen Abgeordneten nicht erneut antreten. Zudem sehe ich eine langfristige Entwicklung: Immer mehr Wahlberechtigte stimmen für die SPD. Bei den Kommunalwahlen haben wir in vielen Orten mehr Stimmen geholt. In Friesoythe stellen wir zum Beispiel zum ersten Mal seit 70 Jahren die Mehrheit im Rat. In Wildeshausen sind wir ebenfalls die stärkste Kraft im Rat.

Durch Renate Geuter ist der Boden für eine Mehrheit bereitet, denn sie hat von Wahl zu Wahl mehr Stimmen für die SPD geholt. Renate Geuter ist meine Mentorin und auch deshalb sehe gute Chancen für mich. Meine Ausgangssituation könnte nicht besser sein.

Sie sitzen ja erst seit 2018 in einem Gemeinderat. Bringen Sie genug Erfahrung mit?

In der Frage steckt ein kleiner Fehler (lächelt): Ich sitze schon seit 2018 im Rat. Das kann man von meinem Mitbewerber von der CDU nicht sagen. Die politische Erfahrung ist aber gar nicht mal ausschlaggebend. Ich bringe viel Berufs- sowie Lebenserfahrung mit und bin als eine der wenigen Frauen im genossenschaftlichen Bankwesen in einer Führungsposition. Außerdem weiß ich, dass das Leben nicht immer nur eitel Sonnenschein ist. Ich habe Beruf und Familie unter einen Hut bekommen und mich in Vereinen sowie als Elternsprecherin engagiert. Das bereitet einen sehr gut auf ein politisches Amt vor.

Was sind für Sie die wesentlichen Interessen der Menschen im Wahlkreis? Als Friesoytherin haben Sie vermutlich keinen Bezug zu Wildeshausen, oder?

Früher war ich oft mit meiner Mannschaft aus Friesoythe zum Basketballspielen in Wildeshausen, aber das ist natürlich lange her. Jetzt nutze ich die Zeit, um den Wahlkreis bestmöglich kennenzulernen. Jede Woche habe ich zwei bis drei Termine, um Menschen, Unternehmen und Institutionen zu besuchen. Es gibt einige Themen wie die ärztliche Versorgung, die viele Kommunen einen, weil Fachärzte fehlen. Da es teilweise auch nahezu keinen Öffentlichen Personennahverkehr gibt, sind Menschen gezwungen, mit dem Auto zum Arzt in den nächsten Ort zu fahren. Ziel muss es sein, dass die Lebensbedingungen auf dem Land so gut wie in der Stadt werden – ich werde in Hannover meine Stimme erheben, damit dafür Fördergelder fließen.

Ein weiteres Problem, das viele Kommunen haben, ist die Versorgung mit bezahlbarem Wohnraum. Jeder kennt doch jemanden, der keine bezahlbare Wohnung findet. Das ist eine riesengroße Herausforderung und die Landes-SPD macht mit der geplanten Gründung einer landeseigenen Wohnungsbaugesellschaft einen sehr wichtigen Schritt in die richtige Richtung.

Das Land beteiligt sich bei den Investitionskosten für das geplante Urgeschichtliche Zentrum Wildeshausen maßgeblich. Bei den laufenden Kosten allerdings nicht. Sollte sich das Land stärker einbringen?

Es ist doch so, dass jeder für sein Projekt eine stärkere Kostenübernahme durch das Land möchte. Aber das Land beteiligt sich grundsätzlich nicht an den laufenden Ausgaben. Da würde ich gegen Windmühlen kämpfen. Sinnvoller wäre es, zu schauen, ob es noch andere Fördermöglichkeiten gibt. Und da will ich natürlich gerne unterstützen.

Ein großes Thema ist die Unterbringung von ukrainischen Flüchtlingen und Vertriebenen aus anderen Ländern. Tut das Land genug, um die Kommunen zu unterstützen?

Das Land tut ganz viel, aber es bleibt wichtig, dass der Wahlkreis einen guten Draht nach Hannover hat. Denn dort, wo schon besonders viele Migranten leben, muss mehr getan werden als in anderen Kommunen. Es hat ja gerade erst eine Einigung des niedersächsischen Finanz- und des Innenministeriums sowie der Kommunalen Spitzenverbände über die Verwendung der Bundesmittel für Vertriebene aus der Ukraine gegeben. Damit werden 190 Millionen Euro in drei Säulen verteilt: Die Kommunen werden bei den Kosten für die Unterbringung und im Bereich der Lebenshaltungskosten unterstützt, jeweils mit 47,5 Millionen Euro. Weitere 95 Millionen Euro stehen zur Abfederung der übrigen Kostenbelastung von Land und Kommunen bereit, zum Beispiel für Kinderbetreuung und Beschulung. Diese Regelungen sind auf der Basis der aktuellen Situation getroffen worden. Ändert sich diese, dann muss sicher noch mal nachgebessert werden. Auf jeden Fall sind jetzt die Kommunen wie Wildeshausen, die seit Beginn des Ukraine-Krieges einen enormen Kraftakt bewältigen mussten, deutlich entlastet worden.

Wie stehen Sie zu einem Informationsfreiheitsgesetz? Als eines von drei Bundesländern hat Niedersachsen bekanntlich noch keines.

In Koalitionen lässt sich manchmal nur der kleinste gemeinsame Nenner umsetzen, und der war in der Großen Koalition zum Teil sehr, sehr klein. Wir sind für ein Informationsfreiheitsgesetz, dafür brauchen wir aber eine rote Mehrheit im Landtag.

Wie stehen Sie zur Zukunft der Förderschulen?

Grundsätzlich ist es ja so, dass alle Eltern sich das Beste für ihre Kinder wünschen – und das ist gut und richtig. Bei der Förderschule ist es so, dass die Bereiche geistige Entwicklung, emotionale und soziale Entwicklung und Sprache in den aktuellen Programmen weiter bestehen bleiben. Bei der Förderschule Lernen gibt es eine von allen großen Parteien seit 2012 verabschiedete und bestätigte Gesetzeslage, dass dieser Förderbereich in den Regelschulen inklusiv beschult werden soll. Die Förderschule Lernen ist in der Grundschule schon nicht mehr vorhanden, hier wird Inklusion bereits heute ganz selbstverständlich gelebt. Und das ist meiner Meinung nach auch der richtige Weg – der ja auch schon in den Kindertagesstätten beginnt. Wer jetzt fordert, hier eine Kehrtwende zu vollziehen, muss auch sagen, wie das mit den bekanntlich schon jetzt fehlenden Förderschullehrkräften funktionieren soll. Wie sollen beide Systeme parallel funktionieren, wenn schon für ein System Fachkräfte fehlen?

Denn zur Wahrheit gehört ja auch, dass viele Eltern sich genau diesen inklusiven Weg für ihre Kinder wünschen. Dass wir weiter daran arbeiten müssen, mehr Lehrkräfte auszubilden und die Unterrichtsversorgung generell zu verbessern, das wird eine wichtige Aufgabe für die Landespolitik bleiben.