Pia-Marie Kolloge bringt Schülern in Laos Deutsch bei

Wildeshausen - Von Pia-Marie Kolloge. In den vergangenen Wochen ist wieder einmal sehr viel passiert. Ich bin nun seit einem halben Jahr hier in Laos und pünktlich zur Halbzeit stand zwei Wochen das Zwischenseminar an, aus dem ich mit neuer Energie an meine Einsatzstelle zurückgekehrt bin.

Mittlerweile unterrichten meine Mitfreiwillige Franzi und ich in zwei Colleges und bringen ein paar Leuten Deutsch bei.

Lernen über Kaffee und Seide

Vor etwa zwei Wochen habe ich mich auf den Weg nach Xekong, eine Provinz im Süden von Laos, gemacht, um dort an unserem Zwischenseminar teilzunehmen. Zwei Personen von meiner deutschen Organisation sind zu uns nach Südostasien gekommen, um mit uns über unsere vergangenen und zukünftigen Monate zu sprechen. Wir haben über unseren Unterricht, unsere Einsatzstelle aber auch über unseren Alltag in Laos diskutiert.

Es war sehr hilfreich, sich mit den anderen Freiwilligen über verschiedenste Situationen zu unterhalten, da man manche von der eigenen Einsatzstelle wiedererkannte. Außerdem haben wir zwei Ausflüge unternommen. Aneinem Tag sind wir auf die Seidenfarm Maisavanh gefahren, wo wir von einem Stuttgarter, der seit ein paar Jahren in Laos lebt, auf dem Gelände herum geführt wurden. Wir haben dort etwas über die Zucht von Seidenraupen und Spirulina sowie den Anbau von Pfeffer erfahren. An dem anderen Tag haben wir eine Kaffeeplantage besichtigt. Dort haben wir von einem Laoten sehr viel über Kaffee sowie die Traditionen in den Dörfern erzählt bekommen.

Lehren von Deutsch und Englisch

Nach einer Woche war es dann auch schon wieder Zeit, nach Pakxan zurückzukehren und den Unterricht weiterzuführen. In der Woche nach dem Seminar sind Franzi und ich zum ersten Mal in den Colleges gewesen. Wir sollten in diesen an zwei Tagen unterrichten, um somit den Englischunterricht zu unterstützen. Die Klassen dort bestehen aus 18- bis 22- Jährigen. Sie sind somit etwa so alt wie wir. Die Klassen sind deutlich größer als unsere und bestehen aus etwa 30 Schülern.

Vor rund zwei Wochen habe ich mit Franzis Unterstützung angefangen, ein paar Schülern Deutsch beizubringen. Vor allem einer der Schüler ist sehr neugierig auf unsere Sprache. Mein normaler Unterricht in der LYU läuft natürlich auch noch weiter. Zurzeit habe ich sehr viele jüngere Schüler, die meinen Unterricht etwas kompliziert machen, da sie mich teilweise nicht ganz verstehen, doch sie bringen auch sehr viel Spaß in die Stunden.

Nach einem halben Jahr in Laos bin ich froh, mich für dieses Jahr entschieden zu haben. Ich habe schon sehr viel gelernt und neue Leute kennengelernt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass auch die zweite Hälfte des Jahres voll von Erlebnissen sein wird und noch viele Herausforderungen auf mich warten.