Pfusch am Bau: Haus in Wildeshausen droht einzustürzen

Von: Dierk Rohdenburg

Aufnahme der ausgehobenen Grube und dem angrenzenden Gebäudekomplex. © Polizei

Wildeshausen – Riesen-Pfusch am Bau: Das Bauordnungsamt des Landkreises Oldenburg hat für ein Gebäude an der Pestruper Straße in Wildeshausen ein sofortiges Nutzungsverbot verhängt. Nach unsachgemäßen Baggerarbeiten besteht laut Einschätzung der Behörde die Gefahr des Einsturzes des gesamten Komplexes. Somit darf der Bereich derzeit nicht betreten werden.

Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, wurden dem eigenen Fachbereich Umwelt Ende August illegale Arbeiten mit Asbest auf der Baustelle gemeldet. Bei einem gemeinsamen Ortstermin mit dem zuständigen staatlichen Gewerbeaufsichtsamt Oldenburg fand sich auf dem Grundstück eine ungefähr 130 Quadratmeter große und 3,50 Meter tiefe Baugrube, die unmittelbar an ein Wohn- und Geschäftsgebäude grenzte. Die Grube war durch Arbeiten mit einem Bagger in einem Gebäudeteil entstanden. Dieser hatte dafür gesorgt, dass das Dach eingestürzt war, das aus asbesthaltigen Materialien bestand.

„An mehreren Stellen wurden asbesthaltige Bruchstücke gefunden, weshalb eine gesamte Kontamination der Baustelle nicht ausgeschlossen werden konnte“, heißt es von der Polizei. „Auch die weiteren Abbrucharbeiten wurden nicht fachgerecht durchgeführt.“

Gegen den 52-jährigen Verursacher aus Wildeshausen leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen Baugefährdung, unerlaubten Umgangs mit Abfällen und Verstoßes gegen das Chemikaliengesetz ein.

Weitere Polizeimeldung:

Ein 13-jähriger Junge wurde am Mittwoch gegen 7.15 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Hundsmühlen leicht verletzt. Zur Unfallzeit befuhr ein 51-jähriger Mann mit einem Lastwagen eines Entsorgungsbetriebs aus Rastede die Hermann-Meyer-Straße in Wardenburg. Beim Linksabbiegen auf die August-Niemann-Straße übersah er den 13-Jährigen, der mit seinem Fahrrad neben dem Müllfahrzeug stand. Durch die Kollision kam der Junge zu Fall und erlitt leichte Verletzungen.