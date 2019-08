Pflegezentrum feiert Geburtstag

Johanneum: Lange Zeit umstrittener Bau wurde vor zehn Jahren eingeweiht

+ Vor zehn Jahren offiziell eingeweiht: Über den Bau des Pflegezentrums an der Deekenstraße gab es kontroverse politische Diskussionen. Foto: dr

Wildeshausen – Was hatte es im Stadtrat für Diskussionen über die Höhe und den für viele Kritiker wuchtigen Baukörper des Pflegezentrums Johanneum an der Deekenstraße gegeben! UWG, Grüne und Teile der SPD äußerten vor rund zwölf Jahren massive Kritik an den Planentwürfen. Mittlerweile haben sich aber wohl die meisten Wildeshauser mit dem halbkreisförmig angeordneten Gebäude arrangiert. Am Freitag wird das zehnjährige Bestehen der Einrichtung mit einem Sommerfest für die Bewohner, Angestellten sowie geladenen Gäste gefeiert.