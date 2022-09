Landkreise und Städte kooperieren: Pflegeportal soll Suche erleichtern

Von: Dierk Rohdenburg

Mit einer neuen Online-Plattform soll es gelingen, schneller freie Pflegeplätze im Landkreis Oldenburg und der Region zu finden.

Wildeshausen – Die Zahl der freien Kurz- und Langzeitpflegeplätze in der Region ist gering. Das bringt nicht nur Angehörige, die einen Pflegebedürftigen in einer Einrichtung unterbringen möchten, schnell in Nöte. Auch Krankenhäuser und Kliniken, die über ein Entlassmanagement verpflichtet sind, pflegebedürftige Personen unterzubringen, wählen sich derzeit die Finger wund, um einen freien Platz zu finden.

Das könnte durch eine einzigartige Plattform einfacher werden, die Kliniken, Pflegeeinrichtungen, Kommunen und diejenigen zusammenbringen soll, die einen Pflegeplatz suchen. Das Portal Weser-Ems (im Internet unter gesundheit-weser-ems.de zu finden) ist eine Initiative der Arbeitsgemeinschaft der zwölf Landkreise und fünf kreisfreien Städte in Weser-Ems, umgesetzt vom „GewiNet Kompetenzzentrum Gesundheitswirtschaft“ als Netzwerkpartner in der Gesundheitswirtschaft. Es wurde am Donnerstag im Kreishaus in Wildeshausen vorgestellt.

Viel Zeit für Telefonate einsparen

Auf dem Portal können Altenheime und Pflegeeinrichtungen ihre Kapazitäten jederzeit online aktualisieren. Suchanfragen von Fachnutzern erhalten sie direkt und können so viel Zeit für Telefonate einsparen. Bürger sowie niedergelassene Arztpraxen können Kapazitäten bei stationären Kurz- und Langzeitpflegeplätzen oder ambulanten Pflegeanbietern mit nur wenigen Klicks online anfragen. Und auch die Krankenhäuser in der Region profitieren. Sie finden im Pflegeportal schneller einen Platz für Patienten zur Weiterversorgung nach Klinikaufenthalten.

So soll es zumindest einmal sein. Derzeit, so Projektmanagerin Franziska Straka, sind allerdings „nur“ elf Kliniken von 65 in der Region dabei. Dazu kommen 468 Pflegeeinrichtungen, die jedoch nicht verpflichtet sind, ihre Daten tagesaktuell zu überarbeiten.

„Da muss es noch mehr Nachdruck geben“, so Sozialdezernent Jürgen Ohlhoff. Er geht zudem davon aus, dass die Krankenhäuser, wenn sie finanzielle Mittel aus dem Digitalpakt erhalten, zunehmend in das Portal einsteigen, das für sie kostenpflichtig ist. „Jedes System muss mit Daten hinterlegt werden“, nennt auch Landrat Christian Pundt die Schwachstelle. „Alle Beteiligten müssen Plätze melden.“ Das geschehe noch nicht ausreichend, grundsätzlich halte er das Portal aber für „sehr gut“.

Zwölf Landkreise und fünf kreisfreie Städte teilen sich die Kosten

Das Projekt wird mit rund 78.000 Euro aus dem Förderprogramm „Modellprojekte der Regionalentwicklung“ des Niedersächsischen Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung unterstützt. Die andere Hälfte der Kosten teilen sich die zwölf Landkreise und fünf kreisfreien Städte, die seit Mitte der 90er Jahre in Fragen der regionalen Entwicklung zusammenarbeiten.

Das Pflegeportal Weser-Ems ist für alle Bürger kostenfrei und bietet eine Basissuche sowie parallel einen qualifizierten Expertenzugang für Senioren- und Pflegestützpunkte und die Sozialdienste der (Reha-)Kliniken. Es ergänzt die persönliche Pflegeberatung der Senioren- und Pflegestützpunkte in den Landkreisen und kreisfreien Städten in Weser-Ems.