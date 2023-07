Pferde stehen knietief im Morast, eine Stute stirbt

+ © dpa-Symbolbild Eine tragende Stute ist auf der Weide verstorben. © dpa-Symbolbild

Wildeshausen/Dötlingen – Wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz hat das Amtsgericht in Wildeshausen eine 50-jährige Frau aus Großenkneten zu 1.200 Euro Geldstrafe verurteilt.

Angesichts der Schwere der Tat ist die Strafe nach Einschätzung der Richterin sowie der Staatsanwaltschaft extrem niedrig angesetzt und der Tatsache geschuldet, dass die Angeklagte schwer erkrankt und leidgeprüft ist. Obendrein bedauert sie ihr Fehlverhalten zutiefst und verdient wenig Geld.

Die Staatsanwaltschaft warf der Frau vor, in der Zeit vom 1. Januar bis zum 17. Februar 2022 zwei Stuten auf einer völlig verschlammten Weide in der Gemeinde Dötlingen gehalten zu haben. Die Tiere hätten nicht ausreichend Futter und Trinkwasser gehabt. Zudem habe es an medizinischer Versorgung und Hufpflege gefehlt. Eine tragende Schimmelstute soll am 17. Februar verendet sein.

„Ich habe Mist gebaut“

Die Tierhalterin gab ihre Versäumnisse unumwunden zu. „Ich habe Mist gebaut. Ich hätte eher Hilfe holen müssen“, sagte sie – zeitweise den Tränen nahe.

Ursprünglich sei geplant gewesen, dass die fünf auf der Weide stehenden Tiere im November in einem gepachteten Stall unterkommen. „Ende Oktober war noch der Hufschmied da“, so die Angeklagte. Ein kleiner Hengst sei kurz zuvor kastriert worden. „Ich habe jeden Tag gefüttert und bin auch geritten“, beteuerte die Frau. Im November sei das Wetter extrem schlecht geworden. Sie sei schwer an Corona erkrankt und habe danach keine Kraft mehr gefunden, überhaupt etwas zu machen, sagte die Frau. Die Tiere hätte sie zu Fuß über rund sechs Kilometer in den Stall bringen müssen. Sie hätten aber zum Teil knietief im Matsch gestanden, sodass sie gar nicht zu ihnen hingekommen sei.

Staatsanwalt: „Man muss sich Hilfe holen“

„Wieso haben Sie sich keine Hilfe geholt?“, fragte die Richterin. „Ich habe immer alles alleine gemacht“, lautete die Antwort. Als dann auch noch eine Herzklappen-Erkrankung bei der Angeklagten und eine schwere Krankheit bei ihrer erwachsenen Tochter ausgebrochen sei, sei sie psychisch und körperlich am Ende gewesen. Eines Tages habe das eine Pferd auf der Weide gelegen. Sie habe versucht, es mit einem Bekannten aufzurichten, aber das sei nicht gelungen. Offenbar war die Frau dann weggefahren. Eine Nachbarin hatte den Tierarzt gerufen.

„Man muss sich Hilfe holen“, mahnte der Staatsanwalt. Die Weide sei schlecht gewesen, und es habe keinen Witterungsschutz gegeben. „Wenn ich das Geld nicht habe, dann muss ich die Tiere abgeben.“ Es habe sich um mehr als eine bloße Vernachlässigung gehandelt.

Verteidiger: „Es ist über ihr zusammengebrochen“

Angesichts der schwierigen finanziellen Verhältnisse der Frau beantragte der Staatsanwalt eine Geldstrafe von 1 400 Euro. Der Verteidiger beantragte 900 Euro Strafe und wies auf die angespannte Situation seiner Mandantin hin. „Niemand trifft das Schicksal der Pferde mehr als sie“, behauptete er. „Sie hat geglaubt, selbst aus der Sache rauszukommen, aber es ist über ihr zusammengebrochen.“

Die Richterin wies darauf hin, dass insgesamt fünf Pferde in einem miserablen Zustand gehalten wurden. Um eine Verurteilung komme sie deshalb nicht herum. Immerhin habe die Angeklagte das Verfahren durch ihr Geständnis deutlich verkürzt.

Sowohl der Staatsanwalt als auch die Verurteilte stimmten dem Urteil zu, sodass es rechtskräftig ist.